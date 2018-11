Ilaria D' Amico su Buffon | ' ' Il rigore di Insigne era imparabile' '

Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico : siparietto in diretta tv nel post Napoli-PSG : Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico hanno dato vita ad un siparietto in diretta tv dopo la gara del Napoli contro il PSG “E’ normale subire qualcosa, penso alla fine che il loro gol sia stato meritato”, Gigi Buffon ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Napoli ed il suo PSG ai microfoni di Skysport. Nel post partita il portiere ha trovato ad intervistarlo la compagna Ilaria D’Amico, la quale ha voluto ‘difendere’ ...

Alena Seredova confessa : 'Con Buffon rapporto civile'. Ma chiude a Ilaria D'Amico : Mentre la 'famiglia allargata' sembra essere ormai la normalità nel mondo dello spettacolo , vedi Alessia Marcuzzi e la sua coloratissima tribù, , Alena Seredova ha sempre tenuto le distanze da ...

Verissimo - Alena Seredova brutalizza Ilaria D'Amico : 'La signora Buffon? Sono ancora io' : Alena Seredova è stata una delle protagoniste della puntata di oggi, sabato 3 novembre, di Verissimo . Nell'intervista la mora showgirl ha deciso di raccontarsi a tutto tondo non riservando, tra le ...

Ilaria D’Amico lontana dalla tv coccole al figlio Leopoldo : lontana dalle telecamere di “Sky” Ilaria D’Amico si dedica al figlio Leopoldo Mattia, torna a parlare della conduttrice che, col compagno Gigi Buffon che fa spola fra l’Italia e la Francia, precisamente Parigi, dove veste la maglia del Paris Saint-Germain, ha trascorso con il piccolo, due anni e mezzo, un pomeriggio in un parco di Milano. Ilaria D’Amico, fotografata da “Chi” coccola Leopoldo Mattia e dopo una passeggiata nel verde del parco e ...

Ilaria D’Amico a Milano ma senza Gigi Buffon : ecco le foto : Da quando il suo compagno, Gigi Buffon, è andato a giocare nel Paris Saint Germain, la vita di Ilaria D’Amico si divide fra Milano, dove lavora, Torino, dove abitano i figli dell’ex portiere bianconero, e, appunto, Parigi. Dopo 15 anni alla guida di Sky Calcio Show, la bella Ilaria si è tuffata negli speciali infrasettimanali di Champions League e avere le domeniche libere non le dispiace affatto. “La prima domenica senza calcio? ...

Gigi Buffon - Ilaria D’Amico e la famiglia «elastico» : Gigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a PariGigigi Buffon e Ilaria D'Amico a ParigiAd ambientarsi a Parigi ci vuole poco. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon passeggiano per le vie della Capitale come se niente fosse una novità. Hanno fatto i bagagli da pochi mesi: lui dopo ...

Ilaria D’AMICO/ Gigi Buffon è un papà giocoso e tenerone : ILARIA D'Amico, in un’intervista a Nuovo, parla della sua famiglia allargata e del suo ruolo che lei e Gigi Buffon hanno in questo ritrovato equilibrio(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Ilaria D'amico - che gaffe : "Chelsea favorito per vincere la Champions" : Ilaria, però, questa volta è scivolata su una buccia di banana dato che intervistata da Fuorigioco, il domenicale della Gazzetta dello Sport, ha dato il Chelsea come favorita per la vittoria della ...

D'Amico : "Ora mi godo i weekend - ho sostituito il treno con l'aereo. In Francia mi chiamano Ilarià" : Domeniche finalmente libere dopo ben quindici anni di Sky Calcio Show. A godersele è Ilaria D’Amico, che ha mollato il programma dedicato alla Serie A per tuffarsi anima e corpo negli speciali infrasettimanali di Champions League.“La prima domenica senza calcio? Sono stata al mare in Versilia – dice la D’Amico in un'intervista rilasciata a Sky Sport. “E’ stato davvero bello passare la giornata ad organizzare la cena per il compleanno di mia ...

Ilaria D’Amico - la gaffe è clamorosa : “il Chelsea favorito per la Champions” - ma è in Europa League : Ilaria D’Amico commette una gaffe non da poco, selezionando il Chelsea come una delle sue personali favorite della Champions League che inizierà oggi Ilaria D’Amico è il volto di Skysport che si occuperà nello specifico di Champions League. Elencando le sue favorite alla rivista ‘Fuorigioco’, la giornalista ha commesso una gaffe non da poco. Alla D’Amico è stata chiesta la propria favorita per la finale di ...