Il Veneto conta i danni del maltempo

Maltempo : dal Veneto alla Sicilia - una settimana da incubo. La conta delle vittime e dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Maltempo - dalla Sicilia al Veneto il bilancio di una settimana da incubo. La conta dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Veneto - si contano i danni dopo la devastazione. Zaia chiede aiuto al governo. Serve almeno un mld : Il capo della Protezione civile Borrelli definisce la situazione nel bellunese 'apocalittica': strade distrutte, tralicci piegati, migliaia di alberi ad alto fusto spazzati via. Mattarella: 'Sono ...

Maltempo : Veneto - il governo in contatto con assessore Bottacin : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - “Il governo è costantemente aggiornato sulla situazione”. A dirlo è l’assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi, dopo aver sentito il sottosegretario all’ambiente Vannia Gava. “Purtroppo le problemati

Maltempo - la conta dei danni : centinaia di milioni tra Veneto - Liguria e Lazio : Parla di scenario apocalittico il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco: «La Liguria è stata nuovamente colpita ed è purtroppo, ancora una volta, al centro della cronaca nazionale. Un cornicione ...

Acqua contaminata in Veneto e divieto utilizzo fino al 30 ottobre - comunicato Croce Rossa una bufala? : Esiste il pericolo Acqua contaminata in Veneto? La Croce Rossa ha realmente diramato un comunicato in cui avverte i cittadini di non utilizzare per nessun motivo l'Acqua di rubiunetto sia oggi 29 ottobre che domani 30 ottobre e poi nei giorni ancora successivi? Un messaggio WhatsApp sta letteralmente gettando il panico nel nord-est d'Italia ma è nostra intenzione sedare gli animi e chiarire che, per fortuna, non esiste alcun pericolo ...