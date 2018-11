Il Senato Usa resta ai repubblicani

Usa - Camera ai democratici ma repubblicani più forti al Senato : La terza tematica per importanza, l'economia, ha favorito i repubblicani nel 56% dei casi. intervista alla storica esponente del gop 06 novembre 2018 Rita Hauser: «Partito repubblicano da rifondare ...

Midterm Usa 2018 - risultati in diretta. I democratici riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato : L'articolo Midterm Usa 2018, risultati in diretta. I democratici riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Usa - Camera ai democratici ma repubblicani più forti al Senato : Il responso delle urne consentirà all’opposizione a Donald Trump di recuperare il controllo di parte del Congresso e di meglio controllare e contrastare il Presidente. Ma la speranza di una “blue wave”, di un’ondata con i colori democratici che travolgesse la maggioranza parlamentare repubblicana e ripudiasse Trump si è frantumata sugli scogli dei successi conservatori al Senato e non solo...

I Repubblicani perdono la Camera ma tengono il Senato Usa - Trump twitta : "Successo eccezionale - grazie a tutti!" : Mezza sconfitta per Donald Trump alle elezioni di Midterm che hanno visto un'elevata partecipazione al voto da parte dei cittadini statunitensi. I Repubblicani hanno perso il controllo della Camera ma hanno conservato la maggioranza al Senato Segui su affaritaliani.it

Usa - Trump blinda il Senato ma i dem prendono la Camera : La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. I dati inchiodano i democratici. Il repubblicano Mike Braun batte Joe Donnelly (61% delle preferenze contro il 35%) e indica la strada del nuovo Senato Usa. Come nota Repubblica, "Donnelly è il Senatore uscente e se dovesse essere scalzato da un repubblicano diventerebbe praticamente impossibile l'impresa democratica di strappare ai repubblicani i due seggi necessari ...

Usa : Senato resta ai Rep - Camera ai dem : 5.01 I repubblicani mantengono il controllo del Senato americano mentre alla Camera la maggioranza sarà dem.E' la proiezione dei principali media statunitensi, tra i quali Cnn, Abc e Fox. La Cnn prevede che ai democratici andranno 230 deputati e ai repubblicani 205, su un totale di 435. Per raggiungere questo risultato al partito dell' Asinello mancano solo 11 seggi rispetto a quelli che già controllava alla Camera. Devono ancora chiudere le ...

Usa - elezioni Midterm 2018. In Florida per il Senato in vantaggio il repubblicano Scott : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.In Florida il repubblicano Rick Scott è avanti con il 55,4% per un seggio al Senato. Il democratico Bill Nelson è al 44,6%. Scott è il governatore uscente del Sunshine State. Mentre il falco ...

Usa - rieletti Senatori Sanders e Kaine : 01.16 Il senatore Bernie Sanders,l'indipendente del Vermont che corse come democratico per aggiudicarsi la nomination alle elezioni presidenziali del 2016, è stato confermato. Così anche Tim Kaine, l'uomo che sarebbe diventato vicepresidente se Hillary Clinton avesse vinto le elezioni. Intanto secondo gli exit poll il repubblicano Rick Scott,governatore uscente in Florida è avanti con il 55,4% per un seggio al Senato. Il democratico Bill ...

Usa - repubblicani avanti in Senato ma rimane il nodo della Camera : La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. Il repubblicano Mike Braun è infatti avanti al candidato democratico Joe Donnelly (53,6% delle preferenze contro il 40,7%). Lo spoglio è appena iniziato con appena l'1% dei voti scrutinati in questa cruciale corsa per il controllo del Senato Usa. Senato che, per ora, sembra premiare i repubblicani, che controllerebbero 42 seggi contro i 23 dei dem. Ma, come detto, lo ...

Decreto Sicurezza - il governo mette in pausa i lavori al Senato. L’ombra della “trattativa” M5s-Lega sulla prescrizione : In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che il Decreto Sicurezza fosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia al Senato per il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. ...

Mississippi - la chiave del Senato Usa : New York Una potenziale minaccia per l'agenda economica di Donald Trump, ma al contempo un possibile vantaggio politico in vista della rielezione nel 2020 del presidente Usa. È questo lo scenario che potrebbe definirsi nel caso le elezioni di Midterm di oggi decretassero una maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti. I cittadini americani sono chiamati alle urne per rinnovare i 435 seggi del ramo più basso del Congresso oltre a un ...

Usa - Steve Bannon indagato dal Senato. L’ex stratega di Trump nel mirino per Russiagate e il caso Cambridge Analytica : Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, è indagato dal Senato. Una notizia che fa tremare le mura della Casa Bianca a pochi giorni dal 6 novembre, quando gli americani torneranno alle urne per rinnovare il Parlamento nelle elezioni di midterm (dove saranno eletti i nuovi 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato). Secondo quanto riportano alcune fonti investigative L’ex ideologo del tycoon sarebbe ...

E un anno dopo il #MeToo - il Senato Usa elegge Kavanaugh

Il Senato Usa approva la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema - Trump : 'E' un giorno storico' : Il Senato americano, con 50 voti a favore e 48 contrari, approva la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Poco prima del voto era arrivata l'ennesima attestazione di stima del presidente Trump:...