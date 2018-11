Il riciclo del legno | un caso di successo made in Italy

COMUNE LATRONICO PREMIATO DA CONFIDA PER "BANCA DEL riciclo" : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca SENISE: Sindaco ed Amministrazione comunale su recenti furti 3 giorni ago ASCOLTA ...

L'Abruzzo si conferma la regione più virtuosa del Sud Italia per raccolta e riciclo di carta e cartone : Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo 'Piano Rifiuti', che individua l'economia circolare come unica opzione - escludente di per sé ogni ipotesi di incenerimento e per questo recentemente eccepito ...

riciclo CARTA : ABRUZZO IL PIU' VIRTUOSO DEL SUD ITALIA - TERAMO E CHIETI IN CIMA : Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo 'Piano Rifiuti', che individua l'economia circolare come unica opzione - escludente di per sé ogni ipotesi di incenerimento e per questo recentemente eccepito ...

Abruzzo regione più virtuosa del Sud per raccolta e riciclo carta e cartone : Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo 'Piano Rifiuti', che individua l'economia circolare come unica opzione - escludente di per sé ogni ipotesi di incenerimento e per questo recentemente eccepito ...

Serve un decreto legge per sbloccare una situazione critica del riciclo dei rifiuti : Il riciclo dei rifiuti in Italia, settore nel quale abbiamo fatto grandi passi avanti e dove vantiamo delle vere e proprie eccellenze europee, è in una situazione di allarme. Non so perché se ne parli ancora così poco, ma la questione è rilevante e urgente. Se la situazione non fosse affrontata e risolta con un intervento normativo urgente, nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti, pronti ad entrare in esercizio, ...

Maxi incendio di rifiuti nel Napoletano - indagato il patron dell'azienda di riciclo : Svolta nell'inchiesta aperta dalla Procura di Napoli Nord per accertare le cause e i colpevoli dell'incendio di migliaia di tonnellate di plastica e legno stoccate nel piazzale dell'azienda 'Di ...

Dall'industria del riciclo l'1% del Pil - ma l'Italia può crescere ancora molto : ... fondatrice dell'omonima Fondazione nata nel 2009 con un preciso obiettivo: accelerare la transizione da un'economia lineare verso un modello circolare. Secondo Ellen MacArthur, infatti, 'l'economia ...

Raccolta differenziata - San Giuseppe Jato in testa tra i comuni "ricicloni" del Palermitano. Premiato da Legambiente : Legambiente Sicilia ha ribadito, a Palermo, i punti essenziali per uscire dall'atavico problema rifiuti in Sicilia nell'ambito del "Primo ecoforum provinciale su rifiuti ed economia circolare". L'...

Scuola. A Brisighella ritorna la festa per bambini e famiglie con laboratori sul tema del riciclo : Gli esperimenti del maestro Pini accompagneranno invece i presenti nel fantasioso percorso 'dal Gioco alla Scienza'. Inoltre Hera consegnerà alla scuola vincitrice il premio per il concorso " ...