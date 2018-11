Il retroscena Di Maio sfida Salvini | Senza prescrizione niente decreto

notizie.tiscali

: BOMBA POLITICA: Luigi Di Maio, retroscena Minzolini: la mossa di Marco Travaglio per far cadere il governo Lega-M5s… - Mely70 : BOMBA POLITICA: Luigi Di Maio, retroscena Minzolini: la mossa di Marco Travaglio per far cadere il governo Lega-M5s… - Carmenterra24 : Giuseppe Conte e Matteo Salvini, il retroscena: 'Questo non è il tuo governo'. Terremoto tra Lega e M5s - thexeon : Erika Stefani, furia contro il M5s sulla prescrizione. Il retroscena di Augusto Minzolini -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il sottosegretario, mentre era in tribuna d'onore alle Next Gen Atp Finals a Milano, le finali di tennis dei migliori under 21 del mondo, si è lanciato in metafore tennistiche. Intervistato da ...