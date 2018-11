Il re Alberto II del Belgio dovrà sottoporsi al test del dna per il caso di Dephine Boel

Belgio - test del Dna al re Alberto II : «Puoi essere un re o un signor nessuno, ma se metti al mondo un figlio ne sei responsabile e non puoi abbandonarlo», è il mantra della ricorrente. Probabilmente neppure l'antica abilità in '...

Belgio - re Alberto II costretto a fare il test del dna in una causa per la paternità : ... come dimostrano anche le tante foto pubblicate dai rotocalchi negli anni Sessanta e Settanta, che ritraggono la coppia in Sardegna, a Cortina e altri luoghi di vacanze per i potenti del mondo. Ci ...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : decimo posto per Alberto Maffei nel Big Air. Successo per i giapponesi Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi : Alberto Maffei chiude al decimo posto la gara di Big Air a Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. Il 23enne azzurro, che si era qualificato con il quinto posto in batteria, non è riuscito a brillare nell’atto conclusivo, realizzando solamente uno score di 22.75 nella run 2. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni tutti gli altri italiani in gara. Successo per il giapponese Takeru Otsuka, che si impone con il punteggio di ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Alberto Maffei vola in finale nel Big Air a Modena Skipass : Torna la Coppa del Mondo di Snowboard con il secondo appuntamento stagionale per il Big Air dopo l’esordio in Nuova Zelanda in quel di Cardrona. Lo spettacolo è andato in scena in Italia, nello scenario di Modena Skipass. Nella mattinata le qualifiche, in serata invece ci sarà spazio per le finali al maschile e al femminile. Il Bel Paese può esultare con il maggior esponente azzurro nella disciplina. Gran salto per Alberto Maffei: 83,50 ...

Gatteo : 6° edizione del Concorso di poesia dialettale romagnola "Alberto Andreucci e Pino Ceccarelli" : Foto e documenti dall'archivio di famiglia che raccontano l'uomo, il padre, il marito, il poeta, la vocazione per l'insegnamento, l'impegno in politica e il senso di appartenenza alla comunità.

LeasePlan - Alberto Viano sarà il nuovo amministratore delegato : Cambio al vertice della filiale italiana di LeasePlan, dove Alberto Viano, attuale direttore finanziario, si appresta a raccogliere le redini dello spagnolo Alfonso Martinez, amministratore delegato da sette anni: l'avvicendamento diventerà effettivo a partire dal 1 gennaio, quando Martinez si metterà alla guida di un altro importante mercato europeo, il Regno Unito, andando a ricoprire lo stesso ruolo tenuto in Italia.Un veterano al comando. ...

Ivan Basso con Alberto Contador a caccia di nuovi fenomeni : “Matteo Moschetti è un talento - garanzia del ciclismo italiano” : Ivan Basso ha iniziato una nuova avventura dopo la sua grande carriera da ciclista professionista. Il vincitore di due Giri d’Italia guida infatti la Polartec-Kometa insieme ad Alberto Contador con base a Pinto, la città natale del Pistolero. L’ambizione è quella di fare crescere i giovani. La nuova vita da dirigente sembra stimolare particolarmente il 40enne come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello ...

Morto Carlo Alberto Gemignani - protagonista delle notti genovesi degli anni '80 e '90 : Il patron di molti locali e organizzatore di eventi e spettacoli è scomparso dopo una breve malattia. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook , Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui per ...

Appello Menarini - la difesa di Alberto Giovanni Aleotti chiede l'assoluzione dell'imputato : Firenze, Processo di Appello Menarini. Dopo le requisitorie dell'Accusa è cominciata oggi mercoledì 24 ottobre la discussione da parte dei difensori di Alberto Giovanni Aleotti, condannato in primo ...

Savona : un incontro per parlare dell'arresto di Alberto Teardo : Una delle conseguenze dell'arresto di Alberto Teardo, Presidente dimissionario della Regione Liguria e candidato per il PSI alla Camera dei Deputati, avvenuto nella notte del 15 giugno 1983 , fu l'...

Ulisse : Alberto Angela perde «il piacere della scoperta». La cultura - come l’intrattenimento - si ripete : Alberto Angela Paganini non ripete. Alberto Angela invece sì. Reduce da un positivo ciclo di appuntamenti andati in onda su Rai1 il sabato sera, il popolare divulgatore ha affrontato la sfida di Ulisse sulla rete ammiraglia giocandosi – in maniera astuta – le carte più vantaggiose a sua disposizione. Ossia: le proprie indiscusse abilità narrative (sorrette da un’accurata gestione dell’immagine) e la scelta di argomenti di ...

Ascolti tv - non solo Sissi! Alberto Angela e Maria De Filippi nuova «coppia reale» del sabato sera : 'Tu sì que vales' programma più visto con share al 29.62%. Ma vince anche Angela, che porta l'approfondimento culturale al...

