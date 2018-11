Il professore Lorenzini primo direttore del neonato Centro per lo studio del cambiamento

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il professor Giacomoè ildelinterdipartimentale di ricerca per lodegli effetti delclimatico (CIRSEC) dell’Università di Pisa. Docente di Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, e membro del Senato Accademico, ilresterà in carica per i prossimi tre anni. La mission delè quella di promuovere, coordinare e svolgere studi e sostenere il trasferimento tecnologico sul tema delclimatico e attualmente vi aderiscono i dipartimenti di Biologia, Scienze politiche e Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, per un totale di 72 docenti. “Per noi sarà prioritario confrontarci con i vari stakeholder, a cominciare dagli amministratori pubblici e dai policy maker su scala locale, regionale e nazionale – spiega– ilpromuoverà inoltre eventi ...