Il Partito Democratico di Ragusa verso il congresso

Partito Democratico USA accusato di attacco hacker al sistema elettorale in Georgia - : I rappresentanti democratici hanno definito le dichiarazioni di Kemp "una trovata politica". Ieri era stato reso noto che Twitter aveva cancellato 10mila account che inviavano automaticamente ...

Maurizio Martina potrebbe candidarsi alla segreteria del Partito Democratico : Dopo aver rassegnato le dimissioni, dando così il via formale al percorso congressuale, l'ex segretario Maurizio Martina fa sapere di star valutando di candidarsi nuovamente alla guida del Partito Democratico . Deciderà nei prossimi giorni se far parte del nutrito gruppo di pretendenti alla segreteria PD.Continua a leggere

Maurizio Martina si è dimesso da segretario del Partito Democratico : Maurizio Martina non è più il segretario del Partito Democratico. L'ex ministro dell'Agricoltura ha annunciato le sue dimissioni dalla segreteria, in modo da permettere l'avvio vero e proprio della fase congressuale. Resta dunque confermata l'Assemblea Nazionale del Partito per il prossimo 11 novembre.Continua a leggere