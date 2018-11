Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il mistero delle parrucche : 'È un omaggio a...' - parole strappalacrime : Se questo Grande Fratello Vip fatica a ingranare quello che crea molto chiacchiericcio sul web è proprio il look sfoggiato dalla conduttrice Ilary Blasi . In molti, infatti, attendono la diretta del ...

Dossier : il mistero dell'energia gratuita che ci tengono nascosta - : Il condizionale è d'obbligo in quanto riportiamo delle notizie scritte, ma non confermate dalla scienza ufficiale. Non sappiamo da chi era composto il gruppo di scienziati che diede vita all'...

Il mistero dell'aereo sommerso : scoperto da Google Earth a poche miglia dalla costa : E' inquietante l'immagine scoperta da un uomo inglese che stava facendo delle ricerche sulle mappe di Google Earth. Poco distante dalla costa di Edimburgo, appare un aereo completamente...

Salgono gli ascolti di The Walking Dead 9 per l’addio a Rick Grimes : il mistero dell’elicottero e la trilogia di film sullo sceriffo : Il mistero dell'elicottero e la trilogia di film annunciati e che avranno come protagonista, sembra, Andrew Lincoln alias Rick Grimes sono al centro delle discussioni dei fan di The Walking Dead 9 che può gongolare per il buon risultato ottenuto in termini di ascolti. Dopo una serie di esiti negativi, il quinto episodio, quello dell'addio allo sceriffo, ha registrato un piccolo rialzo di sei punti percentuali. Un piccolo passo avanti che ...

Giappone - il mistero dell'isola scomparsa nel nulla : Un isolotto a 500 metri dall'isola di Hokkaido, in Giappone , è letteralmente scomparso. In un giorno, Esanbe Hanakita Kojima, una piccola isola apparentemente insignificante nell'estremo nord del ...

mistero Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci : il quadro più costoso della storia escluso dal Louvre : Il Salvator Mundi attribuito a Leonardo Da Vinci, il quadro più costoso della storia battuto all'asta a 450 milioni di euro, doveva partecipare alla mostra al Louvre di Abu Dhabi ma al momento non vi è traccia della sua presenza in nessun evento. Secondo indiscrezioni, gli esperti avrebbero sollevato più d'un dubbio sul dipinto.Continua a leggere

Il mistero della mappa di Red Dead Redemption 2 : presente quella del primo capitolo? : Red Dead Redemption 2 è alle prese con il mistero della mappa del primo capitolo. Ancora prima dell’uscita del gioco infatti una serie di indiscrezioni sostenevano che nel primo capitolo era già stata inserita la mappa completa. I ben informati facevano sapere che era presente dentro il mondo esplorabile nel nuovo gioco in un certo senso non si sbagliavano. Tutti coloro che sono ancora alle prime ore del gioco rischiano di rovinarsi l’effetto ...

Il mistero della monaca di Moret - principessa mista alla corte del Re Sole : Il mistero della monaca di MoretIl mistero della monaca di MoretIl mistero della monaca di MoretPotrebbe avere i capelli degli Spencer, quel rosso di zio Charles e di papà Harry. Statistiche alla mano, è più probabile che prenderà da mamma Meghan, capelli scuri e pelle d’ambra. Certo, il/la primogenito/a dei duchi di Sussex sarà il primo membro della famiglia reale inglese misto, il primo anche guardando alle altre grandi monarchie ...

Il mistero della casa del tempo - il cinema salvato dagli attori : Ne Il mistero della casa del tempo, il film di Halloween ad alto budget per un pubblico infantile, Jack Black si trova a combattere con pugni, calci e magie contro Cate Blanchett, la quale dopo aver malmenato Chris Hemsworth nell’ultimo Thor qui prende a capocciate le zucche di Halloween assassine. Insomma ci si può anche divertire. Purtroppo solo così, solo facendo fare ad attori ingessati e di alto profilo qualcosa che non ci aspettiamo ...

Il mistero della casa del tempo : recensione del nuovo film di Eli Roth con Cate Blanchett e Jack Black : Arriva nelle sale, presentato alla Festa del cinema di Roma, il nuovo film diretto da Eli Roth,“Il mistero della casa del tempo”, con Cate Blanchett e Jack Black. VI forniremo trama, recensione e commento. Lewis Barnavelt è un ragazzino di 10 anni che ha appena perso entrambi i genitori. Trasferitosi dallo zio Jonathan, un tipo eccentrico, che vive assieme alla sua migliore amica Mrs Zimmerman, scoprirà un mondo a lui nascosto, nuovo, unico, che ...

Il mistero delle sorelle saudite morte nell’Hudson. Avevano chiesto asilo politico negli Stati Uniti : Due sorelle saudite, che Avevano appena fatto richiesta di asilo politico negli Stati Uniti, sono state trovate morte sulla sponda dell’Hudson River a New York. Tala e Rotana Falea Avevano 16 e 22 anni. I loro corpi sono Stati ritrovati uno di fronte all’altro. Le ragazze erano vestite, senza segni di violenza sul corpo e imbavagliate....

Mamma - è Alessandro. Io vado. Il mistero della scomparsa Mirella Gregori : Mirella Gregori, studentessa di 16 anni, scomparve in misteriose circostanze il 7 maggio 1983, esattamente 40 giorni prima della cittadina vaticana Emanuela Orlandi.Secondo la ricostruzione fatta allora da sua madre, la studentessa romana, che viveva in via Nomentana con i suoi genitori, fu chiamata al citofono del palazzo dove abitava da un giovane che si qualificò come suo compagno di scuola e che le chiese di scendere. "Mamma, è Alessandro, ...

Il mistero della casa del tempo - di Eli Roth : ... compresi lo zio Jonathan , Jack Black , , la vicina Miss Florence Zimmerman , Cate Blanchett , che è sempre lì, e lo stesso Lewis, la cui passione non è lo sport ma l'etimologia, e il cui eroe è un ...

Tutti lo sanno – Todos lo saben - un racconto di mistero e rancore quintessenza dell’idea di cinema di Asghar Farhadi : Penelope Cruz, Javier Bardem, Asghar Farhadi e una ragazzina rapita in un paesino del sud della Spagna. Tutti lo sanno – Todos lo saben – è la quintessenza dell’idea di cinema del regista iraniano per ben due volte premio Oscar come miglior film straniero (Il cliente, Una separazione). Una prova del nove con l’ “invadenza” di due star hollywoodiane che provano a mimetizzarsi tra la folla di personaggi secondari e sottotrame. Ebbene, ...