Il ministro Trenta | ' Duecento soldati in Campania per presidiare gli impianti dei rifiuti'

Iraq-Italia : ministro Trenta a premier Madhi - vicini a Baghdad per sconfiggere del tutto l'Isis : Baghdad, 28 ott 13:08 - , Agenzia Nova, - L'Italia continuerà a stare al fianco dell'Iraq perché lo Stato islamico è un pericolo non solo per gli iracheni, ma per tutto il mondo.... Il ministro Trenta è atterrata questa mattina a Baghdad accolta dall'ambasciatore Bruno Antonio Pasquino. La prima tappa della visita in... In un post su Facebook, il ministro Trenta aveva ...

Cosa resta della guerra all'Isis secondo il ministro Trenta : Il risultato, ha rimarcato, "è un impatto senza precedenti su sicurezza, migrazioni, economia, turismo e dibattito politico". Dunque, "dobbiamo lavorare insieme, sempre più vicini, con il primo ...

Polemiche sul manifesto per 4 novembre : ex generale critica ministro Trenta : Il 4 novembre, Giornata dell'Unita' Nazionale e delle Forze Armate, commemora la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Per l'occasione, il Ministero della Difesa ogni anno fa preparare un manifesto celebrativo. Quello scelto qualche giorno fa dalla ministra Elisabetta Trenta ha sollevato però alcune Polemiche [VIDEO]. In particolar modo, non è piaciuto all'ex generale Marco Bertolini, famoso per aver diretto alcune delle nostre più ...

Polemiche sul manifesto per 4 novembre : ex generale critica ministro Trenta : Il 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, commemora la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Per l'occasione, il Ministero della Difesa ogni anno fa preparare un manifesto celebrativo. Quello scelto qualche giorno fa dalla ministra Elisabetta Trenta ha sollevato però alcune Polemiche. In particolar modo, non è piaciuto all'ex generale Marco Bertolini, famoso per aver diretto alcune delle nostre più importanti ...

Ilaria Cucchi contro generale Nistri : “Vuole punire chi ha parlato”/ ministro Trenta : “Nessuno sproloquio” : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria incontra Ministro Trenta. Ultime notizie, scontro con il generale Nistri: "sproloquia e intende colpire i carabinieri che hanno parlato al processo"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:01:00 GMT)

Stefano Cucchi - ministro Trenta : 'In tanti dobbiamo chiedere scusa' : "Io credo che dobbiamo chiedere scusa in tanti, sono molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è' stata disattenzione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al termine ...

Il ministro Trenta si stringe attorno a Ilaria Cucchi : "Chi ha sbagliato pagherà" : Un incontro che difficilmente avrebbe potuto immaginare anche solo qualche giorno fa. Ilaria Cucchi è stata invitata al ministero della Difesa per confrontarsi direttamente con il comandante dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, e la ministra Elisabetta Trenta. Il confronto, definito "emozionante" da Trenta, è avvenuto nel cuore del potere militare italiano, al Circolo degli Ufficiali, tra quadri antichi, lampadari sontuosi, ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria incontra ministro Trenta/ "Dobbiamo scusarci - chi ha sbagliato pagherà" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria incontra ministro Trenta. Ultime notizie, la titolare della Difesa: "Dobbiamo chiedere scusa, chi ha sbagliato pagherà"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Caso Cucchi - l'incontro tra la sorella Ilaria e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta - : La sorella di Stefano ha incontrato la titolare della Difesa e il comandante Nistri. Il ministro: "Molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è stata disattenzione. Rispetto per la famiglia ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria incontra il ministro Trenta/ Emma Bonino : "Lei è un esempio per tutti" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria inconterà mercoledì il ministro Trenta e il Comandante dei Carabinieri Nistri: scontro con l'avvocato di Mandolini, Domenico Naso “non è morto per Hiv” (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:57:00 GMT)

Ilaria Cucchi incontrerà il ministro Trenta insieme al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri : Mercoledì 17 ottobre il ministro della Difesa Elisabetta Trenta incontrerà Ilaria Cucchi e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. «L’incontro è stato fortemente voluto dal ministro Trenta e si svolgerà in sede al ministero», fanno sapere dalla Difesa....

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria incontrerà ministro Trenta/ Scontro con avvocato Naso : “non morto per Hiv” : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria inconterà mercoledì il Ministro Trenta e il Comandante dei Carabinieri Nistri: Scontro con l'avvocato di Mandolini, Domenico Naso “non è morto per Hiv” (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Ilaria Cucchi incontrerà ministro Trenta e comandante dei Carabinieri - : Dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano, la sorella vedrà mercoledì la titolare della Difesa e il generale dell'Arma Giovanni Nistri. L'incontro si svolgerà al ministero

Cucchi : mercoledì Ilaria incontra il ministro della Difesa Trenta e il comandante dei carabinieri Nistri : mercoledì 17 ottobre è previsto un incontro tra il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, Ilaria Cucchi e il comandante Generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri . "L'incontro è stato ...