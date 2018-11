Il fratello del centravanti del Cagliari Sau in una banda di sequestratori

Arrestato Davide Sau - fratello del calciatore del Cagliari : "Armi e droga in casa" : La polizia di Cagliari ha Arrestato Davide Sau, 33 anni, fratello del calciatore del Cagliari , Marco.Inoltre, il 33enne è ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplosivo, armi da sparo e munizionamento e anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe lui il quarto componente di una banda, accusata della tentata rapina aggravata ai danni di un noto ristoratore della città sarda.La polizia ha portato a ...

