Il faccia a faccia tra Di Maio e Salvini sulla prescrizione slitta a domani Gli sherpa

Uomini e Donne - caos in studio : manata in faccia per Gianluca Scuotto. Roberta arrabbiata esce dallo studio : La puntata del trono Over di Uomini e Donne di ieri, martedì 6 novembre, non ha risparmiato nemmeno il cavaliere Gianluca Scuotto . Infatti, dopo Sebastiano anche il cavaliere campano è stato vittima ...

“La Tav - opera da interrompere : nel tunnel già scavato facciamo un centro di ricerca” : «È un’opera da interrompere e nella parte di tunnel già scavata si potrebbe pensare di inserire un centro di ricerca per esperimenti su neutrini e materia oscura». A parlare è Angelo Tartaglia, membro della commissione sulla Tav voluta dall’amministrazione 5 stelle del Comune di Torino che, insieme ai suoi colleghi, ha snocciolato dati per spiegare...

Uomini e Donne - trono over : litigi - faccia a faccia - volano anche bottiglie | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. È stata una delle puntate più accese della stagione e in generale degli ultimi anni. Il confronto tra Denise e Caterina è stato infuocato e addirittura sono volate bottiglie verso il parterre femminile. Fortunatamente nessuna è stata colpita e la conduttrice Maria De Filippi ha richiamato all’ordine le dame e i cavalieri del trono over. La discussione è ...

Italia illiberale? Di Maio a Moscovici : ‘Quando Francia al nostro livello faccia squillo’ : L’Italia non è un Paese illiberale e quando la Francia arrivera' al nostro livello Pierre Moscovici “ci può fare uno squillo”. Con queste parole nette ed ultimative il vicepremier Italiano, Luigi Di Maio [VIDEO], ha deciso di rispondere all’ennesimo attacco portato al governo gialloverde dal commissario europeo agli Affari Economici il quale, nel corso di una intervista radiofonica aveva parlato dell’Italia come di un “Paese illiberale”, ...

La Corte Ue bacchetta l'Italia : "faccia pagare l'Ici alla Chiesa" : "Anche la Chiesa deve pagare l'Ici". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha annullato le sentenze precedenti che esentavano gli immobili del Vaticano a versare l'imposta. È stato accolto, infatti, il ricorso della scuola elementare Montessori di Roma, mentre è stato respiti quello che chiedeva di far pagare anche l'Imu. In passato prima la Commissione europea (2012) e poi il tribunale dell'Ue (2016) avevano sancito ...

Sindacati spaccati sul nuovo contratto Fca : "Il governo faccia la sua parte" : Quando si parla di Fiat e di Fca, si parla nella sola Italia di decine e decine di migliaia di lavoratori. Le tute blu della...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta ottava puntata : Francesco Monte e Giulia Salemi confessano «ci siamo baciati». faccia a faccia tra Elia e ... : L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 che stiamo seguendo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it è entrata nel vivo. Maria Monsè è stata eliminata. Grande Fratello VIP 2018: LA ...

Maltempo - Costa : 'Fondi ci sono - Regioni facciano progetti' : LaPresse, - 'Noi abbiamo un piano pluriennale strutturato in sottopiani triennali, ogni tre anni 900 milioni di euro per poco più di 6 miliardi complessivi e sono soldi che già abbiamo, non sono fondi ...

Tav - la sindaca Appendino : "Mi appello al governo perché faccia presto analisi costi-benefici" : La sindaca interviene sulla petizione dei Sì Tav a quota 50mila adesioni e sulla manifestazione organizzata da gente comune prevista per sabato prossimo: "Il mio compito è ricucire, non far cambiare idea alle persone. La mia porta sempre aperta al dialogo"

Valverde non scioglie dubbio Messi : “non vogliamo si rifaccia male” : “Stiamo aspettando il parere dei medici. Potrebbe giocare ma non ne siamo certi”. L’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, non scioglie il dubbio sulla presenza in campo di Lionel Messi nel match di domani sera a San Siro contro l’Inter, valido per la quarta giornata di Champions League. “In allenamento sta facendo vedere cose positivi ma non dobbiamo metterlo in condizione di farsi male un’altra ...

facciamo gli auguri ad Android - che oggi spegne 11 candeline : Sembra ieri ma in realtà sono già passati 11 anni dal rilascio della prima versione beta di Android, quasi un anno prima della versione pubblica. L'articolo Facciamo gli auguri ad Android, che oggi spegne 11 candeline proviene da TuttoAndroid.

L'Eredità - clamoroso in studio da Flavio Insinna : guardate in faccia Cristian. Avete notato che... : Tra i concorrenti de L'Eredità di Flavio Insinna, nella puntata di domenica 4 novembre, ecco anche Cristian. Maglietta nera, capello corto e castano e occhiali da vista con montatura spessa. Un volto piuttosto peculiare, quello del concorrente del quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Un volto che, per inciso, ha scatenato Twitter e il popolo del web che, fedele, segue e commenta la trasmissione. Già, perché in molti hanno notato una certa ...

Maltempo - WWF : il governo faccia chiarezza su vincoli e abusivismo : “Non possiamo più assistere a tragedie come quelle che stanno colpendo il nostro Paese, dal Trentino Alto Adige, al Veneto, fino alla Sicilia passando per il Lazio, la Liguria e la Lombardia con un conto dei morti che si di giorno in giorno più drammatico. Tutto questo su un territorio sempre più vulnerabile. I Comuni italiani a rischio sono aumentati dal 2015 al 2017 passando dall’88% al 91% nel e sono 3 milioni i nuclei familiari che ...

In caso di conflitto - l’importante è salvare la faccia : I conflitti (tutti quanti: da quelli familiari a quelli internazionali) o vengono contenuti oppure peggiorano in maniera irreparabile, sfuggendo alla volontà e al controllo dei protagonisti. Leggi