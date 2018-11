Il diritto di asilo e gli Sprar | comprendere per accogliere

Midterm Usa - Trump : “Stop al diritto d’asilo a chi entra illegalmente nel Paese” : Il 6 novembre si avvicina e l’occasione per rastrellare altri voti è troppo ghiotta. Donald Trump prepara la stretta sul diritto di asilo per i migranti. L’annuncio arriva a cinque giorni dalle elezioni di metà mandato in un intervento in diretta tv alla Casa Bianca del presidente americano previsto nel pomeriggio di Washington. Il presidente, riporta Associated Press citando tre fonti coperte dall’anonimato, annuncerà un piano per negare ...

Governo - stretta sul diritto di asilo : 14.19 Una precondizione sul diritto d'asilo, in caso di domanda di protezione internazionale, è contenuta in un emendamento del Governo al Dl Sicurezza. "La domanda è manifestamente infondata quando il richiedente è entrato illegalmente nel territorio o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno". L'emendamento fa riferimento alla Direttiva Ue 32/2013 che prevede una procedura accelerata per il richiedente che entra illegalmente nella Ue.

Migranti - 22enne si suicida dopo il diritto d’asilo negato. Con Amadou è morta anche la speranza : Né Amadou né nessun altro leggerà mai la sentenza sul suo ricorso. Il 22 enne gambiano si è ucciso prima che venisse emessa. L’udienza del suo ricorso si è svolta il 12 ottobre e lui non è stato invitato a parlare o ad assistervi, come ormai molto spesso accade. A differenza di quanto riportato dalle prime notizie, Amadou non era ancora precipitato nella situazione di irregolarità. E anzi aveva già lavorato alcune volte nei campi attorno a ...

DECRETO SALVINI - TESTO AL QUIRINALE/ Ultime notizie “Ecco cosa cambia sul diritto d’asilo” : DECRETO SALVINI al QUIRINALE per la firma di Mattarella: "modifiche su stop all'asilo migranti e clausole finanziarie" ma il Viminale smentisce, "TESTO mai toccato" (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:25:00 GMT)

Dl Salvini - il testo al Quirinale : cosa cambia sul diritto d'asilo : cambia il dl Salvini. Un punto del decreto su Immigrazione e Sicurezza, una volta inviato al Quirinale, sembra essere diverso rispetto alle bozze circolate prima e dopo il cdm che lo ha approvato.Si tratta per la precisione dell'Articolo 10 del primo del "Titolo I" del decreto, quello che tratta l'immigrazione. Mentre nel testo (di riassunto) fatto circolare dal Viminale subito dopo l'approvazione (guarda qui) si leggeva che la Commissione ...

Mogranti - Legnini : diritto asilo in Carta : Ogni decisione e ogni "scelta di politica legislativa non possono prescindere da questo dato", spiega Legnini, augurandosi che governo e Parlamento "tengano sempre a mente la forza di quella norma ...

Migranti - Legnini : diritto asilo in Carta : Ogni decisione e ogni "scelta di politica legislativa non possono prescindere da questo dato", spiega Legnini, augurandosi che governo e Parlamento "tengano sempre a mente la forza di quella norma ...

Migranti - Legnini : diritto asilo in Carta : 15.37 Sul diritto di asilo "gli indirizzi giurisprudenziali non possono prescindere dall'articolo 10 della Costituzione, che è chiaro, nitido e forte". Così il vicepresidente del Csm Legnini. Ogni decisione e ogni "scelta di politica legislativa non possono prescindere da questo dato", spiega Legnini, augurandosi che governo e Parlamento "tengano sempre a mente la forza di quella norma costituzionale".

Mogranti - Legnini : diritto asilo in Carta : 15.37 Sul diritto di asilo "gli indirizzi giurisprudenziali non possono prescindere dall'articolo 10 della Costituzione, che è chiaro, nitido e forte". Così il vicepresidente del Csm Legnini. Ogni decisione e ogni "scelta di politica legislativa non possono prescindere da questo dato", spiega Legnini, augurandosi che governo e Parlamento "tengano sempre a mente la forza di quella norma costituzionale".