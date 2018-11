Identificate le ossa ritrovate a Firenze sulla A1 | appartengono a Imane Laloua L' ombra

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Sono di una donna di origine marocchina,, lescarnificate che vennerolungo l'autostrada del Sole, nei pressi di Barberino del Mugello, nel 2006. Un "cold case" parzialmente risolto dalla procura digrazie al Dna. Adesso, però le indagini vanno avanti, per capire chi abbia ridotto in quel modo la ragazza, scomparsa da casa, da Prato, nel 2003, all'età di 32 anni. I suoi resti vennero infatti ritrovati in alcuni sacchi abbandonati nei pressi di un'area di sosta. Gli omeri dello scheletro erano legati con uno spago e la squadra "anti-sette" della Mobile diipotizza che la donna fosse stata vittima di un rito satanico.C'è un vuoto di 15 anni, nella scomparsa di. Le suescarnificate furono trovate il giugno 2006, in più sacchi abbandonati in un bosco vicino a una piazzola autostradale,carreggiata nord ...