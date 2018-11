Ici non versata dalla Chiesa | per ora non cambia nulla

Midterm 2018 - democratIci riprendono la Camera con donne e minoranze. “L’onda blu però non c’è stata”. E Trump esulta : Per i democratici avrebbe dovuto essere un’inversione di tendenza decisiva in vista delle presidenziali 2020, l’inizio della riscossa. E anche nello staff di Donald Trump temevamo che il riscatto previsto potesse trasformarsi in uno tsunami per la Casa Bianca. Invece i repubblicani, a conti fatti e nonostante l’affluenza mai così alta nelle elezioni di Midterm, tengono e la portavoce Sarah Sanders valuta “positivamente la ...

Ici-IMU/ Non solo la Chiesa : ecco perché chi fa solidarietà e assistenza dev'essere esentato - IlSussidiario.net : La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul recupero delle somme ICI-IMU non è applicativa e richiede allo Stato una legge apposita.

Midterm Usa 2018 - risultati in diretta. I democratIci riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato : L'articolo Midterm Usa 2018, risultati in diretta. I democratici riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli ed Inter super e non chiamatele imprese : le squadre italiane si confermano in grande spolvero ed al livello delle big europee - adesso la qualificazione è vIcina grazie ad organizzazione - qualità e talento : E’ andata in scena una giornata clamorosa valida per la 4^ giornata di Champions League, due le squadre italiane in campo e che si sono avvicinate tantissimo alla qualificazione: Inter e Napoli. Partiamo dalla squadra di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno disputato una partita a tratti commovente contro una squadra che poteva sembrare superiore dal punto di vista tecnico ma che non l’ha dimostrato. Qualche giocata spettacolo ma ...

Napoli ed Inter - non chiamatele imprese : le squadre italiane si confermano in grande spolvero ed al livello delle big europee - adesso la qualificazione è vIcina grazie ad organizzazione - qualità e talento : E’ andata in scena una giornata clamorosa valida per la 4^ giornata di Champions League, due le squadre italiane in campo e che si sono avvicinate tantissima alla qualificazione: Inter e Napoli. Partiamo dalla squadra di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno disputato una partita a tratti commovente contro una squadra che poteva sembrava superiore dal punto di vista tecnico ma che non l’ha dimostrato. Qualche giocata spettacolo ma ...

Marsiglia - gli amIci di Simona non perdono la speranza : 'Ci risponderà' : ... da qualche mese, dopo un periodo trascorso a Parigi, si era stabilita a Marsiglia con l'obiettivo dichiarato, secondo i suoi amici, di conseguire un master in economia sociale. In Francia ha ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvIcinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Lucarelli esonerato - Breda vIcino alla firma. Aldo e Roberto Spinelli dimissionari : 'Così non possiamo andare avanti' : Un cda fiume, iniziato alle 12 e finito intorno alle 17.30. Questa, per il Livorno calcio, è stata una delle giornate più dolorose e complicate. La

Marsiglia - gli amIci di Simona non perdono la speranza : 'Ci risponderà' : ... da qualche mese, dopo un periodo trascorso a Parigi, si era stabilita a Marsiglia con l'obiettivo dichiarato, secondo i suoi amici, di conseguire un master in economia sociale. In Francia ha ...

La medIcina "cura" ma non ascolta - e il malato è lasciato senza destino : Viaggiano sulla stessa linea d'ombra sospesa fra filosofia del linguaggio, storia dei miti e contaminazioni fra scienza e letteratura due bei libri che indagano le trasformazioni subìte nel tempo dalla professione medica e dalla sua semiotica, e l'identità del malato, fra nudità dell'essere-umano e asetticità ...

Il segreto - il Generale non mostra pietà per Emilia e Alfonso : antIcipazioni puntata 6 novembre : La soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli intrighi e i sotterfugi che hanno come sfondo Puente Viejo, una teoricamente placida cittadina iberica. All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse ...

Il Contadino Cerca Moglie – Flop pazzesco per il reality condotto da Diletta Leotta : la sIciliana non ‘decolla’ neanche su Dazn : ‘Il Contadino Cerca Moglie’ non decolla: Flop di ascolti per Diletta Leotta su Sky Uno Diletta Leotta dopo l’addio a Sky Sport è approdata su Sky Uno con ‘Il Contadino Cerca Moglie’ ed anche sulla piattaforma a pagamento Dazn. La giornalista e presentatrice siciliana però non ha riscosso il successo atteso né in un uno, né nell’altro esperimento tv. In particolare il reality, presentato dalla bellissima ...

Per l'Ue l'Italia deve recuperare l'Ici non pagata. Ma non è solo un problema della Chiesa : Anzitutto una nota metodologica. Nel comunicato della Corte di giustizia dell'Unione europea la parola “Chiesa” non compare mai. Si parla piuttosto “dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) concessa dall'Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che

La Chiesa deve pagare l'Ici. Lo stato italiano dovrà recuperare gli importi non versati : Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, ora l'erario deve valutare le modalità di recupero dell'Ici non versata dalla Chiesa dal 2006 al 2011