Icardi e Insigne regalano un punto a Inter e Napoli

iltempo

: RT @FavoriJu: Un minuto di silenzio per tutti i gobbi che avevano già pronto il tweet contro Napoli e Inter ,ma l'han dovuto cancellare per… - MarioCantagall1 : RT @FavoriJu: Un minuto di silenzio per tutti i gobbi che avevano già pronto il tweet contro Napoli e Inter ,ma l'han dovuto cancellare per… - mil_mar : RT @FavoriJu: Un minuto di silenzio per tutti i gobbi che avevano già pronto il tweet contro Napoli e Inter ,ma l'han dovuto cancellare per… - ge_software : RT @FavoriJu: Un minuto di silenzio per tutti i gobbi che avevano già pronto il tweet contro Napoli e Inter ,ma l'han dovuto cancellare per… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Doppio 1-1 per le prime due italiane impegnate in Champions League. Finisce 1-1-Barcellona, gara valida per la quarta giornata del girone B. I catalani si portano in vantaggio con Malcom all'83',...