I turchi chiudono la Pernigotti Addio a un pezzo di storia italiana

I fratelli turchi Toksoz chiudono la Pernigotti : addio a un pezzo di storia dell’industria dolciaria : addio a un pezzo di storia dell’industria dolciaria italiana: chiude la Pernigotti, dal 1860 sinonimo di cioccolato nell’immaginario collettivo nazionale e non solo. O meglio: è probabile che il marchio resti, a rimanere solo un ricordo sarà l’azienda di Novi Ligure che ha ancora 200 dipendenti, di cui 50 in produzione e il resto in amministrazione...