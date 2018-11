I risultati delle elezioni di metà mandato | in breve

I primi risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti : I primi seggi hanno chiuso a mezzanotte, ma per farsi un'idea servirà ancora qualche ora: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano

Il rischio "bolla" e l'esclusione delle pmi non quotate. I risultati in chiaroscuro dei Pir (a cui si ispirano i Cir del Governo) : Ottanta Piani individuali di risparmi (Pir) dal 2017 ad oggi, che hanno permesso di raccogliere cifre considerevoli e ben oltre le stime iniziali più rosee, di cui circa 20 miliardi indirizzati a 250 Pmi italiane. Un aspetto positivo controbilanciato da una normativa limitata e dal rischio di una potenziale "bolla". Perché i Pir hanno riversato una grande quantità di flussi su un numero molto limitato di imprese dalla ...

Ciclocross - Europei 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Pidcock conquista il titolo Under 23 - al femminile settima Sara Casasola : Sono stati assegnati i titoli nelle categorie giovanili agli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Questa rassegna iridata continentale si è aperta con le gare delle categorie Under 23 e Juniores, in cui i padroni di casa sono stati assoluti protagonisti, mentre gli azzurri hanno colto qualche buon piazzamento. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile Under 23 dove il britannico Thomas ...

Bundesliga - decima giornata : i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Borussia Dortmund torna a +4 : La decima giornata di Bundesliga ha nuovamente riservato grandi sorprese. Dopo il passo falso di settimana scorsa del Borussia Dortmund, nel primo sabato di novembre a fermarsi è questa volta il ...

Serie B diretta LIVE e la classifica - al via il turno infrasettimanale : risultati e streaming delle partite [GALLERY] : 1/31 Roberto Settonce/LaPresse ...

Serie B diretta LIVE e la classifica - al via il turno infrasettimanale : risultati e streaming delle partite : Serie B diretta LIVE, risultati E classifica- Spettacolo nella cadetteria per il turno infrasettimanale. Rinviata causa maltempo Spezia-Benevento. Il Verona di Grosso, in trasferta contro l’Ascoli di Vivarini, cerca la seconda vittoria consecutiva. Stellone e il suo Palermo fanno visita al Carpi di Castori in penultima posizione. Il Cosenza affronta il Pescara in casa. Le partite sono visibili su DAZN. PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ...

Rugby – Campionato di TOP12 : tutti i risultati delle gare del quinto turno - Petrarca Padova al comando : Il Petrarca Padova guida la classifica dopo il quinto turno grazie alla vittoria sul Lafert San Donà nel derby veneto I Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova conservano l’imbattibilità stagionale ed il primato in solitaria nel TOP12 venendo a capo solo nei minuti finali del derby veneto in casa del Lafert San Donà: al “Pacifici” finisce 9-13, con una meta di Trotta decisiva nelle battute finali dopo che tre calci piazzati avevano ...

risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e livescore delle partite. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I (oggi) : Risultati Serie D: livescore delle partite di oggi domenica 28 ottobre 2018 e le Classifiche aggiornate dei nove Gironi del quarto campionato italiano.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:28:00 GMT)

Bundesliga : nona giornata - i risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (9^ giornata) : Risultati Serie B: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata, nella nona giornata del campionato cadetto, oggi sabato 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 05:03:00 GMT)

risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (10^ giornata) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella decima giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi del 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:59:00 GMT)

risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (girone C - 27 ottobre) : Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata per la nona giornata del terzo campionato italiano, oggi 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:23:00 GMT)

Taekwondo - Campionati Italiani Cinture Nere 2018 : i risultati delle categorie femminili. Laura Giacomini si conferma - brillano Assunta Cennamo e Sofia Zampetti : Prima giornata di gare a Bari dei Campionati Italiani Cinture Nere di Taekwondo. Nella location del Palaflorio oggi si sono assegnati i titoli in tutte le categorie di peso femminili, con le migliori atlete italiane che si sono sfidate per il tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nei -46 kg dominio di Sofia Zampetti. Questa giovane promessa, reduce dal podio al Riga Open, vince con ampio margine tutti e tre gli incontri, ...

Europa League - tutti i risultati finali delle partite giocate stasera alle ore 21 : Si sono concluse le partite delle ore 21 della terza giornata della fase a gironi dell’Europa League. Passano senza fatica le squadre spagnole Siviglia e Villarreal che vincono con dei netti ed indiscutibili risultati di 6-0 contro l’Akhisar e di 5-0 contro il Rapid Vienna. Successo semplice anche per il Chelsea di Maurizio Sarri con […] L'articolo Europa League, tutti i risultati finali delle partite giocate stasera alle ore ...