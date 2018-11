I progetti di Marco Carta dopo il coming out con il sogno di un figlio | “Pietrificato dal

optimaitalia

: I progetti di @MARCOCARTA85 dopo il coming out tra il lavoro e il sogno di un figlio - OptiMagazine : I progetti di @MARCOCARTA85 dopo il coming out tra il lavoro e il sogno di un figlio - valeriocorazza : RT @comitatoart26: +++ Comunicato Stampa +++ Il #Miur pronto a riconoscere il diritto di scelta dei #genitori sui progetti scolastici sui… - m_nardella : SAN MARCO IN LAMIS E SAN GIOVANNI ROTONDO - Domande per progetti di Vita Indipendente - la voce di san severo -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Idiilout parlano della volontà di adottare un. L'artista sardo ha da poco rivelato di essere omosessuale e innamorato, ma solo negli ultimi giorni sono emersi altri particolari che ha rivelato il diretto interessato a seguito della sua ultima partecipazione a Domenica Live. Il desiderio di avere unè stato sempre forte in, che da adolescente ha cercato di rifiutare la sua natura proprio per portare avanti il progetto di diventare padre. L'artista ha inoltre rivelato di avere avuto due fidanzate ma di aver sempre avuto un pensiero molto particolare che gli faceva paura."Da adolescente ho avuto due fidanzate, però latente c’era sempre un pensiero che mi faceva paura e, se cercavo di scacciarlo, era un mostro che si faceva ancora più grande. Il pensiero era: se sarò omosessuale, non avrò figli. Mi ripetevo 'non avrò ...