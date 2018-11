I primi 100 giorni di Dazn | «Abbiamo superato le prime difficoltà | ora cresciamo»

Veronica Diquattro : «I primi 100 giorni di DAZN. Superate le prime difficoltà» : Veronica Diquattro è, di Dazn, la executive vicepresident revenue per l'Italia. In precedenza ha lavorato in Spotify dove...

Al Mudec di Milano 100 opere di Paul Klee in mostra sul fascino del primitivo e del selvaggio : Ben 100 opere di Paul Klee sul tema del “primitivo” e del "selvaggio", provenienti da importanti musei e collezioni private europee in mostra al Mudec di Milano. Il fascino del grande artista surrealista per il primitivismo, durante il suo primo viaggio in Italia tra l’autunno del 1901 e la primavera del 1902.Continua a leggere

Incontro stampa per bilancio primi 100 giorni di attività e risultati finali operazione -Mare Sicuro- : Domani, martedì 30 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala conferenze del "Monumento ai Mille" di Marsala, il Comandante in carica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, Tenente di Vascello ...

Manovra - i primi voti del Parlamento al Def. Al Senato serve la maggioranza assoluta. “Reddito e quota 100 da primavera” : E’ il giorno del primo timbro del Parlamento per la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula del Senato dovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dove serve la maggioranza assoluta, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, a maggioranza semplice, la risoluzione di maggioranza che in mattinata era ancora in ...

Salvini : mi paragonano al duce ma non arretro - orgoglioso di questi primi 100 giorni : "Non abbiamo paura di niente e di nessuno", scandisce dal palco della festa della Lega a Latina. Matteo Salvini ribatte punto su punto ai suoi critici anche quando dice che "qualche fenomeno dice come 'fa come il duce, dice agli italiani fate più figli'. Beh, io ne sento tante ma non mi toccano proprio". "Dietro di noi ci sono milioni di italiani perbene e io - assicura - non arretro di un ...

La Repubblica dell'Azerbaigian festeggia i suoi primi 100 anni : ... ha incontrato oggi Papa Francesco e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ieri ha incontrato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro dell'Economia e ...

Mughini : ''I primi 100 giorni del governo? Tra i peggiori della nostra Repubblica'' : "E ha aggiunto: ''Di Maio? È la prima volta nella storia del mondo che a fare il ministro del Lavoro è uno che non ha mai lavorato'' Video La7/L'aria che tira

Crozza-Conte e i primi 100 giorni di governo : "Pronto - Luigi? Ti rifaccio subito il caffè" : Il Conte di Crozza è un po' in difficoltà nel fare il bilancio dei suoi cento giorni di governo: parla di uno storico accordo sui migranti, di Flat Tax e reddito di cittadinanza ma il giornalista che ...

Crozza-Conte e i suoi primi 100 giorni : 'Oddio - il premier Salvini è indagato' : Maurizio Crozza dà appuntamento per venerdì 28 settembre alle 21:25 sul Nove, canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando, con la nuova stagione del suo one-man show "...

Boom di assunti : nei primi sei mesi dell'anno in Trentino oltre 8.100 posti di lavoro in più Bene soprattutto l'industria - si risveglia ... : Angelo Conte Caposervizio della redazione Cronaca di ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : i primi 100 giorni del Governo Conte : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: i primi 100 giorni del Governo Conte ...

Martina attacca il governo : nei primi 100 giorni tanti danni - zero fatti : Ravenna, 9 set., askanews, - Il governo invece di risolvere i problemi 'cercano il nemico' ma in questo modo 'sfasciano il Paese'. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, nel comizio ...

Spagna - i primi 100 giorni di Sanchez : bilancio positivo ma con nere nubi all'orizzonte : Ma, soprattutto, a turbare i sogni di gloria di Pedro el guapo sono i segnali di raffreddamento dell'economia, che mettono a rischio il finanziamento delle riforme sociali promesse dal leader ...

Gli attori «protagonisti» dei primi 100 giorni di Governo : In 100 giorni di Governo abbiamo avuto una crisi diplomatica con l’Europa, un disastro stradale e tante, tante, parole: sull’immigrazione, sull’Ilva, sul deficit, sulle Famiglie Arcobaleno. L’avvio dell’esecutivo Conte, grazie anche alla prolifica attività comunicativa dei suoi ministri, è stato di quelli esplosivi. In occasione del suo primo traguardo, i primi 100 giorni, è forse arrivato il momento di tracciare un ...