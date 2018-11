I Bowland a X-Factor | «Serve Ancelotti per vincere a biliardino»

X Factor 2018 Bowland cantano No Roots di Alice Merton VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i BowLand della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 BowLand cantano No Roots di Alice Merton Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento ...

X Factor 2018 - gruppi : Bowland - Red Bricks Foundation e Seveso Casino Palace : Lodo Guenzi e i 3 gruppi - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria dei gruppi è guidata da Lodo Guenzi (entrato in sostituzione della ’silurata’ Asia Argento) ed è formata dai BowLand, i Red Bricks Foundation e i Seveso Casino Palace. BowLand a X Factor 2018 Saeed, Leila e Pejman, in arte BowLand, sono tre ragazzi iraniani, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, che vivono a Firenze, dove si sono trasferiti per studiare. ...

I Bowland travolgono X Factor. Delirio per il trio fiorentino-iraniano : Firenze, 28 settembre 2018 - Quando sono saliti sul palco le aspettative non erano poi così alte. Un trio all'apparenza un po' dimesso, tenuto in fondo come ultima apparizione prima di dichiarare ...