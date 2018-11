Huawei sta lavorando ad una batteria al grafene

Devastante Huawei Mate 10 Pro : inaspettato aggiornamento B157 - le novità : Come un fulmine l'ottimo Huawei Mate 10 Pro, che, nonostante la recentissima commercializzazione del successivo Mate 20 Pro, non perde un colpo, e riceve a distanza di pochi giorni un altro aggiornamento relativamente ai modelli no brand Italia, portando il firmware alla versione B157 (il precedente era siglato B156, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato). La build, contraddistinta dal codice 'BLA-L29 8.0.0.157(C432)', ha un ...

Problemi allo schermo di Huawei Mate 20 Pro? Ecco la risposta ufficiale di Huawei : Sembra che alcuni Huawei Mate 20 Pro, in particolare quelli che montano i pannelli prodotti da LG, soffrano di Problemi di visualizzazione. L'articolo Problemi allo schermo di Huawei Mate 20 Pro? Ecco la risposta ufficiale di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Device Huawei e Honor alla svolta : in Cina il rilascio EMUI 9.0 stabile con Android Pie : Come da anticipazioni di questa mattina in relazione alla diffusione dell'aggiornamento stabile alla EMUI 9.0 basata su Android Pie per i dispositivi Huawei e Honor, tutto sta procedendo secondi i piani, dato l'inizio di diffusione del pacchetto finale, ispirato più precisamente alla versione EMUI 9.0.0.125 (un dato così preciso, anche in assenza dei primi screenshot, che di certo arriveranno nel giro delle prossime ore, non può che dare credito ...

Huawei Wi-Fi Q2 costa poco e risolve con semplicità i problemi di connessione domestica : Se siete disperati perché la connessione di rete in casa vostra non copre uniformemente tutte le stanze, provate a dare un’occhiata a Huawei Wi-Fi Q2, una soluzione che offre buone prestazioni, semplicità d’uso e un prezzo molto interessante. L’abbiamo provato in una casa di grandi dimensioni e ha funzionato molto bene. Il segreto del successo sta nel fatto che si tratta di un sistema Mesh, lo stesso alla base della soluzione ...

Tim e Tre aggiornano i listini dei prezzi per gli smartphone a rate : una vasta scelta di device Samsung e Huawei : Tre e Tim hanno appena diffuso il nuovo listino che elenca i prezzi e le condizioni con cui i clienti potranno aggiungere uno […] L'articolo Tim e Tre aggiornano i listini dei prezzi per gli smartphone a rate: una vasta scelta di device Samsung e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro costa troppo? In Cina esiste una versione più economica : Huawei Mate 20 Pro in versione più economica ma senza sensore per le impronte digitali sotto al display: ecco l'offerta di Huawei in Cina. L'articolo Huawei Mate 20 Pro costa troppo? In Cina esiste una versione più economica proviene da TuttoAndroid.

Wind propone ad alcuni clienti di acquistare Huawei P Smart e Samsung Galaxy J3 o J6 in 30 comode rate : Wind propone ad alcuni clienti ricaricabile di acquistare Huawei P Smart in 30 rate da 1 euro al mese e Samsung Galaxy J3 o J6 a rate zero per 30 mesi L'articolo Wind propone ad alcuni clienti di acquistare Huawei P Smart e Samsung Galaxy J3 o J6 in 30 comode rate proviene da TuttoAndroid.

Ottimo segnale per Huawei P9 Lite no brand in Italia : sta arrivando la patch B415 con una novità : Un segnale decisamente incoraggiante quello che posso condividere oggi 22 ottobre con gli utenti che sono in possesso di un Huawei P9 Lite, in riferimento alla versione no brand che è in commercio in Italia. A distanza di tre mesi abbondanti dalle prime segnalazioni relative alla patch B413 (qui troverete maggiori informazioni in merito), durante il fine settimana si sono registrate nel nostro Paese gli screenshot da parte di coloro che hanno ...

La nuova EMUI 9.0 non sarà limitata a pochi dispositivi : Huawei la sta testando su 13 diversi modelli : Huawei ha iniziato a testare la nuova EMUI 9.0 basata su Android 9 Pie su 13 diversi dispositivi, inclusi diversi modelli di marchio Honor. L'articolo La nuova EMUI 9.0 non sarà limitata a pochi dispositivi: Huawei la sta testando su 13 diversi modelli proviene da TuttoAndroid.

Quel che resta di Huawei P20 Pro dopo caduta da grattacielo : foto impressionanti : Credete che Huawei P20 Pro non sia troppo resistente? Forse non avete visto ancora le foto che vi abbiamo lasciato in allegato, a fine articolo. Pensate che il rottame che state vedendo è Quel che resta di un dispositivo caduto dal 21 esimo piano di un grattacielo. Il proprietario, dopo averlo sottoposto ad una serie di altri test, ha deciso fosse arrivato il momento di fargli superare la 'prova finale', per meglio capire quanto realmente ...

La giusta configurazione per i problemi di rete Iliad Italia : istruzioni manuali su Huawei e Samsung : I problemi di rete Iliad Italia purtroppo non sono ancora terminati per un gran numero di clienti del vettore: dopo aver segnalato ai nostri lettori degli utili suggerimenti per la configurazione automatica dei parametri di navigazione internet, troviamo altrettanto significativo segnalare anche una procedura manuale apposita, pensata per i dispositivi Samsung e Huawei in particolare modo. Questo anche perché, in effetti, nonostante un nostro ...

La promo legata a Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è valida anche acquistando da Wind e Tre : La promozione legata alla prenotazione di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è valida anche per gli acquisti effettuati tramite gli operatori telefonici, come ricordano Wind e Tre. L'articolo La promo legata a Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è valida anche acquistando da Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Velocissima la nuova EMUI 9.0 per Huawei e Honor : ufficializzati i primi dati sulle prestazioni : C'è fermento, c'è grande fermento in questo periodo attorno a brand del calibro di Huawei e Honor, come sempre per quanto riguarda la questione relativa all'aggiornamento del sistema operativo Android Pie e soprattutto all'interfaccia EMUI 9.0. Nei giorni scorsi ho condiviso con voi il punto della situazione per quanto concerne la distribuzione non tanto della beta, quando del firmware nella versione definitiva, considerando il fatto che la ...

Huawei Mate 10 l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 stabile è iniziato : L’aggiornamento ad Android Pie 9.0 con interfaccia Emotion 9.0 ha iniziato la diffusione a livello internazionale per l’Huawei Mate 10: ecco i dettagli.Appena dopo l’annuncio ufficiale della nuova Gamma Mate 20 con Android Pie 9.0 e interfaccia Emotion 9.0, sembra che Huawei abbia iniziato a rilasciare l’aggiornamento software anche per la gamma Mate 10.Huawei Mate 10 iniziato il rilascio dell’aggiornamento Android ...