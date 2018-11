Lorena Bianchetti : "Ho dovuto combattere il pregiudizio per il quale se hai fede devi essere brutta e con i baffi" : Lorena Bianchetti a i Lunatici di Rai Radio2 parla del suo libro e del lavoro. Dei pregiudizi che ha dovuto superare in quanto cattolica credente e praticante, e quelli che invece erano propri dei suoi genitori, contrari al mondo dello spettacolo. La conduttrice spiega il modo in cui vede la fede: "Ho dovuto combattere il pregiudizio, che forse è colpa dei cattolici stessi che si sono comunicati male, per il quale se hai fede devi essere ...