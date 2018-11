Hill' s Pet Nutrition & L' Isola dei Tesori | Al via la terza edizione della partnership

MotoGP PHillip Island Iannone : "Ora ho fiducia". Petrucci : "Fatto un bel reset" : Iannone, nonostante le difficoltà per assorbile il fuso orario, ha brillato nel venerdì di Phillip Island: "Questo è il frutto della crescita in corso da Aragon in poi. Anche nel 2017 qui eravamo ...

MotoGp – Terminate le FP2 a PHillip Island : Iannone vola con la Suzuki - Petrucci e Viñales beffati in extremis [FOTO] : Il pilota della Suzuki chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, facendo segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi Grandissima prestazione di Andrea Iannone nella seconda sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, il pilota della Suzuki fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo proprio in extremis. ‘The Maniac’ ferma il crono su un ottimo 1:29.131, beffando sotto la bandiera a ...

Hill House - cosa aspettarsi dalla nuova serie horror : Uscito per la prima volta nel 1953, e recentemente ripubblicato anche da noi in Italia da Adelphi, L’incubo di Hill House di Shirley Jackson è una delle pietre miliari della letteratura horror contemporanea, che ha ribadito la casa infestata dai fantasmi come uno dei motivi più ricorrenti di questo genere. Dopo il film del 1999 Haunting – Presenze con Catherine Zeta-Jones, arriva il 12 ottobre su Netflix, un altro adattamento, questa ...

Le italiane tornano a dare spettacolo in Champions League : i pronostici di William Hill : Juventus–Young Boys è in programma martedì: si tratta del primo incontro in assoluto tra le due formazioni impegnate nel gruppo H. Mancherà CR7, squalificato, ma secondo il bookmaker William Hill, sarà il segno 1 a prevalere: la vittoria dei padroni di casa rimane rasoterra a 1.15, mentre l’impresa degli elvetici, appena al secondo match nella loro storia in questa competizione, paga addirittura 21 volte la posta. Con la solidità dei ...

Serie A - la settima giornata regala spettacolo con tanti big match : ecco le quote William Hill : Si parte sabato con il derby di Roma per poi proseguire con Juve-Napoli e Inter-Cagliari, domenica sera poi si sfidano Sassuolo e Milan al Mapei Stadium Le Migliori quote di William Hill scendono in campo per il settimo turno di Serie A. Inoltre, il bookmaker – in gioco dal 1934 – dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Domani si parte con una giornata esplosiva: alle ore 15 si gioca ...

La settima giornata di campionato pronta a dare spettacolo insieme alle Migliori Quote di William Hill : Domani si parte con una giornata esplosiva: alle ore 15 si gioca all’Olimpico il derby capitolino, con William Hill Scommesse Sportive che vede la Roma leggermente favorita rispetto alla Lazio. I tre punti alla squadra di Di Francesco valgono 2.45 sulla lavagna del più autorevole bookmaker britannico, mentre il successo biancoceleste è fissato a 2.90; l’opzione pareggio è disponibile a 3.40. Le Quote Maggiorate hanno come protagonisti i ...