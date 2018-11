Highlights Juventus-Manchester United 1-2 Video Gol | pagelle e tabellino del match

Highlights Juventus-Manchester United. Video Gol - pagelle e tabellino del match : “La prima non l’ha giocata, la seconda neanche, ne ha fatta solo una: domani fa gol”, il soggetto sottinteso è Cristiano Ronaldo e la sentenza è di Massimiliano Allegri alla vigilia del match Juventus-Manchester United che può chiudere il discorso qualificazione. “Possiamo raggiungere un primo obiettivo – continua il tecnico bianconero – ovvero la qualificazione. […] L'articolo Highlights ...

Highlights Serie A calcio - i VIDEO e tutti i gol dell’undicesima giornata. Volano Inter - Napoli e Juventus : Sono stati ben 33 i gol messi a segno nell’undicesima giornata di Serie A di calcio. Prosegue la corsa della lanciatissima Juventus, che ha incontrato qualche difficoltà di troppo per venire a capo dell’ostico e ben organizzato Cagliari. Tutto facile per Napoli ed Inter, le prime inseguitrici della Vecchia Signora. Nuova vittoria all’ultimo respiro per il Milan a Udine, ancora una volta firmata dal difensore-goleador Romagnoli. ...

Serie A Juventus-Cagliari 3-1 Highlights video gol : 45 + 3 FNALE. Juventus-Cagliari 3-1. Nella rpresa l'ha chiusa Cuadrado dopo una partita di un ottimo Cagliari 45' - CR7 tenta un'altra magia in rovesciata 45' - 3 di recupero 42' - Gol Cuadrado che realizza servito a CR7 su ripartenza 40' - Rimpalli su rimpalli in area Juve che si salva a fatica su tiro di Pavolett 39' - Bentancur daposzione defilata non sfrutta l'occasione 38' - Pisacane salva su CR7 36' - Zoppica Matuidi, dentro ...

Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Si è concluso l’anticipo serale del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. In questa partita di sono affrontate Juventus e Cagliari. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ed ha risposto ad Inter e Napoli ma la prestazione non è stata delle migliori. Infatti l’unico aspetto positivo sono i tre punti […] L'articolo Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

VIDEO/ Empoli Juventus (1-2) : Oppini impazzisce per Ronaldo! Gol della partita e Highlights (Serie A) : VIDEO Empoli Juventus (1-2): highlights e gol della partita di Serie A. Le immagine salienti dell'anticipo al Castellani per la 10^ giornata (27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:32:00 GMT)

Video/ Empoli Juventus (1-2) : Highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Empoli Juventus (1-2): highlights e gol della partita di Serie A. Le immagine salienti dell'anticipo al Castellani per la 10^ giornata (27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Empoli Juventus Gol e Highlights | VIDEO : Ecco tutti i gol e le migliori azioni della partita di Serie A Empoli Juventus. VIDEO Empoli Juventus, Highlights e gol. Guarda i gol e le migliori azioni Empoli Juventus 1-2: gol e Highlights La partita tra Empoli Juventus è terminata 1-2. Vediamo di seguito: un piccolo riassunto del match il VIDEO con i gol della partita Empoli Juventus […]

Highlights Serie A : Empoli-Juventus 1-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Highlights Empoli-Juventus 1-2 – Nel primo tempo per la prima volta in questa stagione la Juventus chiude in svantaggio un primo tempo. Bei primi 45 minuti di gioco per Caputo e Bennacer, Acquah e Krunic, fino a quel momento protagonisti di tante ripartenze empolesi, sofferte dalla squadra di Allegri. La Juventus, dopo un buon inizio, […] L'articolo Highlights Serie A: Empoli-Juventus 1-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Video/ Manchester United-Juventus (0-1) : Highlights e gol della partita (Champions League gruppo H) : Video Manchester United-Juventus (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata all'Old Trafford. Dybala regala i tre punti ai bianconeri.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Highlights Champions League : Manchester United-Juventus. Video Gol - Pagelle e tabellino : “Questo è un mese importante, non l’abbiamo iniziato bene contro il Genoa e ora torna la Champions. E’ una gara importante perché in caso di vittoria ipotecheremmo il passaggio del turno”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions contro il Manchester United. “Dispiace per le assenze, Mandzukic non […] L'articolo Highlights Champions League: ...

VIDEO Serie A - gli Highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Video/ Juventus Genoa (1-1) : Highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Juventus Genoa (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 9^ giornata. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium (20 ottobre).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:01:00 GMT)