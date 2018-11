Guingamp | esonerato il tecnico Kombuarè

calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Antoine Kombouaré non è più l’allenatore del. Lo ha reso noto il club francese con una nota sul suo sito ufficiale. Il 54enne, originario della Nuova Caledonia, paga il negativo inizio di stagione con ilultimo in Ligue1, a pari punti con il Monaco, con 7 punti dopo 12 giornate. Per il momento in sostituzione è stato promosso ildelle riserve Sylvain Didot che guiderà la squadra insieme a Vincent Rautureau. (AdnKronos) SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilCalcioWeb.