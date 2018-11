Guardiola | era al Bayern | firmò col City

Guardiola : De Bruyne tornerà come prima : ANSA, - ROMA, 2 NOV - "Non potevamo far nulla per prevenire l'incidente: il calcio, si sa, è fatto anche di queste cose. Kevin , De Bruyne, si è fatto male in una partita particolarmente dinamica, ...

Guardiola : “dispiace per l’esonero di Lopetegui ma i risultati erano negativi” : “Quando hai risultati negativi non puoi continuare in piazze come Barcellona o Madrid. O vinci tante partite di fila o non ti danno modo di continuare”. L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, commenta così l’esonero di Julen Lopetegui da parte del Real Madrid. “Mi dispiace per Julen, perché è un amico, una persona eccezionale -aggiunge l’ex tecnico del Barcellona-. Abbiamo giocato insieme in ...

Guardiola : 'Mandar via Hart la decisione più difficile della mia carriera' : MANCHESTER - ' Mandar via Hart è stata la decisione più difficile della mia carriera da allenatore, siamo stati poco insieme, ma è sempre stato un professionista esemplare, anche nel modo di reagire ...

Mercato allenatori - Guardiola : "Ecco dove chiuderò la carriera". Zidane fra United e Juve : Il tecnico del City racconta: "I miei ultimi passi saranno nel settore giovanile. Magari quello del Barcellona". Intanto Zizou apre al rientro a breve in panchina

Guardiola annuncia i piani per il futuro : “Ecco dove vorrei chiudere la carriera” : Pep Guardiola sta inseguendo l’obiettivo Champions League ormai da diversi anni: dopo le due con il Barcellona, ci ha provato con il Bayern Monaco senza riuscirci e anche col Manchester City finora non è andata meglio. In ogni caso l’ex tecnico blaugrana ha le idee chiare per il futuro: il suo desiderio, infatti, è quello di chiudere la carriera dove tutto è iniziato nel 2007, cioè nella Cantera della squadra catalana. È ...