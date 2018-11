Grande Fratello Vip | Maurizio Costanzo brutale con le coppie del reality | ' Gli autori

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il mistero delle parrucche : 'È un omaggio a...' - parole strappalacrime : Se questo Grande Fratello Vip fatica a ingranare quello che crea molto chiacchiericcio sul web è proprio il look sfoggiato dalla conduttrice Ilary Blasi . In molti, infatti, attendono la diretta del ...

Grande Fratello vip - la vendetta della Marchesa : «Patrizia De Blanck deve tacere - non è nobile» : Ancora uno scontro tra la Marchesa e Patrizia De Blanck . 'Non c'è alcun dubbio sulle mie origini: nasco nobile. Io sono la Marchesa D'Aragona , la Marchesa del popolo, la Marchesa dal cuore Grande e ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e la confessione : 'Chi mi ha convinta a partecipare' - ora si capisce tutto : Jane Alexander ha raccontato in una conversazione tete à tete con Stefano Sala i motivi che l'hanno spinta a partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip . L'attrice italo-britannica ha ...

Grande Fratello Vip - Benedetta piange e sorprende : “Nessuno ha bisogno di me” : Benedetta Mazza in lacrime al Gf Vip 2018: la confessione di un fatto privato Alfonso Signorini è riuscito a dare uno scossone ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Facciamo un nome “a caso”: Benedetta Mazza. La ragazza non è certamente una delle protagoniste di quest’ultima edizione del reality show e l’opinionista le ha […] L'articolo Grande Fratello Vip, Benedetta piange e sorprende: “Nessuno ...

Grande Fratello Vip - l'incontro tra Giulia Salemi e il padre : il retroscena che circola nei corridoi Mediaset : Ospite della puntata le Ultime dalla casa , Serena Garitta , vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello , ha voluto raccontare un aneddoto che si aggira dietro l'incontro tra Giulia Salemi e ...

Grande Fratello Vip - paura nella notte per Jane Alexander : “Non respiro” : È stata una nottata movimenta nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo un’accesa discussione con Walter Nudo, Jane Alexander ha avuto una crisi isterica che ha preoccupato molto gli altri inquilini. I ragazzi stavano parlando di malattie, quando Walter Nudo ha detto che, secondo lui, basterebbe “ascoltare il proprio corpo” che ci parla costantemente per prevenire piccoli disturbi e gravi malattie. Parole che hanno fatto ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsè e il siluro sugli autori di Mediaset : 'Cosa fanno con certi concorrenti' : Intervistata da TvBlog , Maria Monsè , ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip , ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo i suoi ex compagni di avventura ma, in ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi ma frena : «Ho dato un bacio ad un’amica logorroica per farla stare zitta» : Salemi e Monte È scattato (finalmente?) il bacio alla luce del sole tra Francesco Monte e Giulia Salemi, concorrenti di Grande Fratello Vip 2018. L’ex tronista si è lasciato andare ed ha sorpreso la prezzemolina dandole un bacio sulle labbra. Allo stesso tempo, Francesco ha minimizzato il suo gesto ammettendo di averla baciata per farla tacere! “Così stai un po’ zitta” ha dichiarato. La Salemi, nonostante la battuta, è rimasta senza parole ...

Grande Fratello Vip : Walter Nudo parla della sua donna ideale : Walter Nudo svela al GF Vip le caratteristiche che deve avere la sua donna Clima goliardico al Grande Fratello Vip 3. Walter Nudo è finito al centro di una conversazione. Raccolti in salotto sul divano, i concorrenti del reality hanno iniziato a indagare sulla vita sentimentale dell’attore che ha dichiarato di essere single da un anno. Walter Nudo ha ammesso che la sua donna ideale ne deve aver passate tante nella vita, proprio come lui. ...

Grande Fratello Vip - Marchesa D'Aragona massacrata : 'Chi credi di essere? Ecco che roba sei' - chi la sotterra : Altre parole, durissime, contro Daniela Del SEcco , la , presunta, Marchesa D'Aragona recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip. Questa volta a metterla nel mirino è Cristiano Malgioglio , che ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte bacia inaspettatamente Giulia Salemi. Guarda il VIDEO : Il bacio di Giulia e Francesco al Gf Vip nella notte Francesco e Giulia si sono baciati al Gf Vip 2018. Per la seconda volta! inaspettatamente, l’ex tronista ha dato un bel bacio... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte bacia inaspettatamente Giulia Salemi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 3 - daily 7 novembre 2018 : Grande Fratello Vip 3 è in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Al timone del reality Ilary Blasi e Alfonso Signorini, con la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:10 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | Concorrenti I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 sono: Andrea Mainardi, Benedetta ...

Grande Fratello Vip - malore nella notte per Jane Alexander. Cosa è successo : Paura nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. Jane Alexander ha avuto un malore. Erano circa le 2.30 di notte quando il fattaccio è successo. Ma Cosa ha avuto Jane Alexander? Perché si è sentita male? Per via di una discussione tra lei e un altro vip della casa, Walter Nudo. Alla conversazione avevano preso parte anche altri concorrenti del reality ma sono state le parole di Nudo a far sentire male Jane. Ma capiamo meglio Cosa è ...

Grande Fratello Vip 2018 - parla Corona : “Monte – Salemi - è una coppia frutto di una finzione televisiva” : Duro attacco di Fabrizio Corona a due protagonisti del Grande Fratello Vip 2018: Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex re dei paparazzi dopo la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi del 25 ottobre 2018 torna a parlare della trasmissione, sferrando un duro attacco a Francesco Monte. Vediamo cosa ha detto. Fabrizio Corona attacca Francesco Monte Siamo ormai abituati alle invettive di Corona, alle sue esplosioni di rabbia ma ...