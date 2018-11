Grande Fratello Vip 2018 | parla Corona | “Monte – Salemi | è una coppia frutto di una

Grande Fratello Vip : 'Ilary Blasi verso la Rai?' - la clamorosa indiscrezione : Ilary Blasi e la clamorosa indiscrezione su una presunta proposta bomba in Rai . Insomma, il Grande Fratello Vip sembrerebbe non bastare alla moglie di Francesco Totti , che sarebbe pronta per una ...

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte e svela alcune cose… : Fabrizio Corona ha attaccato duramente Francesco Monte durante un’intervista rilasciata al sito iloft ed ha anche rivelato due “segreti” dell’ex tronista di Uomini e Donne. Stando alle dichiarazioni di Corona, Francesco avrebbe provato a chiamarlo... L'articolo Grande Fratello Vip: Fabrizio Corona attacca Francesco Monte e svela alcune cose… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : «Ilary Blasi verso la Rai?» - la clamorosa indiscrezione : Ilary Blasi e la clamorosa indiscrezione su una presunta proposta bomba in Rai . Insomma, il Grande Fratello Vip sembrerebbe non bastare alla moglie di Francesco Totti , che sarebbe pronta per una ...

Grande Fratello Vip - l'ombra del complotto contro Elia Fongaro : pesantissima voce sulla produzione del reality : L'eliminazione di Elia Fongaro dalla casa del Grande Fratello Vip fa molto discutere, specialmente per il trattamento che la produzione ha riservato all'ex velino di Striscia la notizia . Per questo, ...

Ariana Grande - il fratello rivela : «Ho una storia a tre con una coppia gay sposata» : Della propria omosessualità, non aveva mai fatto mistero. Negli ultimi tempi, però, Frankie Grande, attore e modello, fratello della popstar Ariana Grande, è andato...

Grande Fratello Vip - top e flop dell'ottava puntata : Dopo una serie di puntate più movimentate delle altre, il Grande Fratello Vip torna alla sua abituale routine. E, quindi, alla noia. Dimenticati gli scleri di Ilary Blasi contro Fabrizio Corona e ...

Il Grande Fratello torna in mano a Barbara D'Urso? La conduttrice lo svela sui social : ecco il chiaro messaggio : Barbara D'urso torna al Grande Fratello e lancia un chiaro messaggio sui social. La conduttrice di Domenica Live e Cristiano Malgioglio svelano dettagli sul nuovo Gf . ecco cosa dichiarano. -- 'Inca..

Ascolti tv - I bastardi di Pizzofalcone 2 ancora vincenti contro il Grande Fratello Vip 2018 : ancora un successo per la serie I bastardi di Pizzofalcone 2, che il 6 novembre in prima serata su Rai1 è stata seguita da 5 milioni 271mila telespettatori, con il 22.56% di share e ha vinto la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha registrato 3 milioni 705mila telespettatori (21.02% di share). Su Rai3 Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, è stato visto da 1 milione 728mila spettatori ...

Analisi Auditel della serata di lunedì 5 novembre 2018 fra il Grande Fratello vip ed i Bastardi di Pizzofalcone : Partiamo con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre di un soffio al di sotto della soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 esattamente sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si posiziona ben sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva al 7%.La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che si posiziona fra il 15 ed il ...

Grande Fratello Vip. Nuovo look Ilary Blasi : ecco a chi somiglia : Dopo la lite con Corona, che continua a meditare vendetta, Ilary Blasi ha deciso di rivoluzionare ancora una volta il suo look, puntando su un taglio cortissimo. Tutto merito dell’ormai mitica parrucca che ci ha regalato, in ogni puntata del Gf Vip, una Ilary diversa e inedita. Durante l’ospitata a Verissimo Ilari Blasi aveva confessato il ‘trucchetto’ . “Ho la parrucca. Avevano ragione i social. “A me piace cambiare – aveva ...

Ilary Blasi pronta a lasciare il Grande Fratello Vip? : Grande Fratello Vip: Ilary Blasi lascerà il reality? La regina del lunedì sera di Canale5, Ilary Blasi, ha rotto il silenzio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha parlato del Grande Fratello Vip e del suo futuro professionale, senza tralasciare la sua vita privata vissuta accanto a Francesco Totti. Ilary Blasi ha ammesso candidamente che forse in futuro dovrà lasciare la conduzione del reality di Canale5. I tempi cambiano, ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber e la dolorosa confessione a Jane Alexander : 'Da mio padre mai sentito...' : 'Non ho mai sentito parole così da mio padre'. A poche ore dalla sorpresa in diretta a Giulia Salemi , con il papà fatto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per 'consolare' la figlia dal mal d'...

Col Grande Fratello Vip siamo imprigionati in una brutta poesia di Gio Evan : La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip sembrava una replica. La Monsé esaurita contro la Marchesa, Francesco Monte che litiga con Elia, Giulia Salemi che fa lo zerbino, Martina Hamdy che sparisce nella tappezzeria, Le Donatella che urlano e cadono e si spaventano per una donna truccata da z