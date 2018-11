GR | chiusura invernale anticipata per Passo Forcola

Piemonte : chiusura invernale per il Buco di Viso : Gli operai forestali della Regione Piemonte, d’intesa con il Parco del MonViso e il Parco del Queyras, hanno proceduto alla chiusura dell’accesso al Buco di Viso per il periodo invernale: l’operazione è necessaria per evitare che la neve si accumuli ostruendo il passaggio fino alla prossima estate. La riapertura dovrebbe avvenire tra i mesi di giugno e luglio del prossimo anno. L'articolo Piemonte: chiusura invernale per il ...