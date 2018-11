Governo in sicurezza

Il Governo supera lo scoglio del decreto sicurezza. Ora c'è quello della prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

IL Governo supera lo scoglio del decreto sicurezza. Ora c'è quello della prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

Il Senato approva il decreto sicurezza - 163 sì e 59 no. 5 i dissidenti M5s. Salvini 'Il Governo non è a rischio' : Con 163 sì e 59 no l'aula del Senato approva la fiducia sul decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che, prima dell'inizio della seduta, aveva rassicurato: 'Il governo non è ...

Dl sicurezza - via libera del Senato alla fiducia con 163 sì. Salvini : «Governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora...

Senato - il decreto sicurezza ottiene la fiducia Salvini : il Governo non è a rischio : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera

Decreto sicurezza - il voto al Senato con la fiducia voluta dal Governo. La diretta : Al Senato la votazione al Decreto sicurezza con la fiducia posta dal governo. Dalle 11, il voto con chiamata nominale. Quattro i parlamentari del M5s che usciranno dall’Aula: De Falco, Nugnes, Mantero e Fattori. Il Pd diviso tra chi vuole abbandonare l’Aula e chi vuole votare contro. L'articolo Decreto sicurezza, il voto al Senato con la fiducia voluta dal governo. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dl sicurezza - il Governo ha posto la fiducia al Senato | M5s avverte la Lega : "Lealtà su prescrizione o salta" : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto nell'aula del Senato la fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del decreto sicurezza.

Decreto Sicurezza - il Governo chiede la fiducia. M5S avverte : “Lealtà sulla prescrizione o salta” : Nel pomeriggio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha annunciato che sul maxiemendamento sostitutivo del testo del Decreto Sicurezza sarà posta la fiducia. Il voto è previsto domattina, a partire dalle 9.30. La questione di fiducia è stata posta sostanzialmente per neutralizzare la fronda dei cosiddetti dissidenti pentastellati.Continua a leggere