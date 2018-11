Golf | Martin Kaymer potrà disputare i tornei del PGA Tour nel 2019

oasport

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Dopo un anno terribile, segnato dagli infortuni e da un conseguente rendimento a fasi alterne, perarriva una buona notizia: l’ex numero 1 del mondo è stato autorizzato a giocare idel PGAnel, in quanto destinatario di un’esenzione speciale perché infortunato troppo a lungo nel 2018. Ilista tedesco, proprio per questa ragione, ha vissuto una stagione da incubo, raggiungendo il podio in un unico evento, il BMW International Open, dov’è arrivato secondo alle spalle dell’inglese Matt Wallace. In diverse altre occasioni, invece, non ha neppure superato il taglio del secondo giro, e ha ottenuto un secondo risultato positivo solo la scorsa settimana, al Turkish Airlines Open di Antalya, col quinto posto. Nella sua carriera,è stato vincitore di dueMajor: gli US Open del 2010 e il PGA Championship del 2014. Vanta altre ...