Gli ebrei tedeschi vogliono corsi contro l' antisemitismo per i musulmani

Uccise con il gas centinaia di ebrei - oggi inizia il processo per uno deGli ultimi nazisti : Johann Rehbogen, un’ex guardiano delle SS in un campo di concentramento nazista, rischia fino a 15 anni di carcere. Il processo contro l’uomo, di 94 anni, inizia oggi davanti alla corte di Münster, in Germania. Rehbogen è accusato di complicità nella morte di diverse centinaia di ebrei avvenuta nel lager di Stutthof, costruito nel 1939 vicino a quella che allora era la città libera di Danzica, ora Gdansk in Polonia. Secondo l’accusa, ...

"Era neonato : non capiva la persecuzione contro Gli ebrei". Lo Stato nega assegno di benemerenza : Lo Stato italiano ha rifiutato l'assegno di benemerenza a un livornese di 74 anni ebreo costretto a nascere negli scantinati dell'ospedale di Volterra (Pisa) per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste. Dopo avere vinto il primo grado davanti alla Corte dei Conti fiorentina, la sentenza è stata ribaltata in appello. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno.Il pensionato è nato 74 anni fa durante la fuga ...

Il governo elimina le pensioni aGli ebrei vittime delle leggi razziali - : A sostenere la fake news è stata invece la viceministra all'Economia Laura Castelli: 'Ancora una volta ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa pubblicata da La Stampa e ...

L’“europeizzazione” deGli ebrei americani : Roma. “Non voglio vivere in un paese dove ogni sinagoga ha bisogno di guardie armate”, ha detto lunedì il sindaco di Pittsburgh, Bill Peduto, in risposta al presidente Donald Trump che aveva parlato delle necessità di proteggere i siti ebraici dopo la strage alla sinagoga Tree of Life. Fino a sabato

Pensioni ebrei perseguitati - il Tesoro smentisce : nessun taGlio aGli assegni : Così il viceministro all'Economia Laura Castelli del M5s. Rassicurazioni in mattinata erano già arrivate dal Quirinale e dal Governo all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane , Ucei, riguardo al ...

"Nessun taGlio a sussidi ebrei e perseguitati dal fascismo" : Nessuna riduzione delle pensioni di guerra, né dei vitalizi ai perseguitati politici e razziali. Ad assicurarlo è Il ministero dell'Economia e Finanze, che informa come "i titolari degli assegni non subiranno alcuna decurtazione". "Quanto riportato da alcuni organi di stampa - scandisce il Mef - è pertanto privo di fondamento". Il ...

Le pensioni aGli ebrei vittime di persecuzione sono state cancellate? La Castelli smentisce : “Ancora una volta ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa pubblicata da La Stampa e ripresa dal Corriere della Sera e da altri quotidiani. Si tratta della presunta cancellazione dell’assegno pensionistico destinato alle vittime delle leggi razziali. Smentiamo in modo categorico che sia stato tolto anche solo un euro dall’assegno per le vittime delle leggi razziali", sostiene il viceministro all'Economia Laura ...

Pensioni ebrei vittime leggi razziali - Quirinale e Governo rassicurano : non ci sono taGli alle prestazioni : ... al ministro dell'Economia Giovanni Tria e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. 'Apprendiamo con incredulità - aveva scrittoDi Segni nella lettera pubblicata da La Stampa - che nell'allegato ...

Pensioni ebrei vittime leggi razziali - Conte rassicura : non ci sono taGli : ... al ministro dell'Economia Giovanni Tria e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. 'Apprendiamo con incredulità - aveva scrittoDi Segni nella lettera pubblicata da La Stampa - che nell'allegato ...

Il governo cancella le pensioni deGli ebrei vittime di persecuzioni razziali : Al fine di finanziare il fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale, il governo Lega-M5S ha deciso di tagliare gli assegni destinati agli ebrei perseguitati durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel testo del Decreto fiscale appena approvato dall'esecutivo figura un taglio da 50 milioni di euro al "sostegno in favore dei pensionati di guerra e dei perseguitati politici e razziali" che in sostanza va a cancellare, ad esempio, le pensioni ...

Via le pensioni aGli ebrei vittime di leggi razziali e ai perseguitati dal fascismo : Il decreto fiscale cancella i fondi stanziati per risarcire le vittime delle persecuzioni politiche e delle leggi razziali...

Il Governo taglia le pensioni aGli ebrei vittime delle leggi razziali e ai perseguitati politici del fascismo : Sessantatré anni di fondi e assegni garantiti per i perseguitati politici e gli ebrei vittime delle leggi razziali, cancellati dal timbro del Governo giallo-verde. L'ultimo decreto fiscale taglia i 50 milioni destinati alle vittime della dittatura fascista, a ottant'anni dalle leggi razziali. Gli assegni erano di circa 500 euro al mese destinati a coloro i quali fossero nati prima del 1945. Come riporta La Stampa"si tratta di alcune ...

Via le pensioni aGli ebrei vittime delle leggi razziali e ai perseguitati dal fascismo per motivi politici : Un taglio da 50 milioni al Fondo istituito al ministero dell'Economia, con effetto immediato. E così, a ottant'anni esatti dalle leggi razziali, la maggioranza gialloverde taglia gli assegni ...

Killer - 'Gli ebrei commettono genocidio' : ANSA, - NEW YORK, 28 OTT - ''gli ebrei stanno commettendo un genocidio: devono morire tutti''. Sono queste le parole che il Killer della sinagoga di Pittsburgh, Robert Bowers, ha pronunciato davanti ...