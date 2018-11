Giustizia senza tempo | nazista processato dal tribunale dei minori

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Andrea CuomoIl suo cognome è in alcuni lanci di agenzia pudicamente amputato alla sola iniziale, ma le sue foto di oggi e di allora circolano liberamente sui giornali e sui siti. E se uno cerca bene scopre anche il cognome: Rehbogen. È costretto in carrozzella ma l'ostinazione dellanon guarda alla carta d'identità e alla cartella clinica. Va avanti, lenta, fatale, spietata. Giusta o no, non sta a noi dirlo.Sul taccuino dellaera del resto rimasto quel nome: Johann R. Guardia delle SS nel campo di concentramento di Stutthof, che attualmente si trova nella Polonia settentrionale, dal giugno 1942 al settembre 1944. Quando aveva quindi nemmeno ventuno anni. Un operaio specializzato dell'orrore, forse addirittura uno stagista. E infatti, ciliegina sulla torta preparata da quella pasticciera piena di ironia che è la storia, il suo processo viene oggi celebrato davanti al ...