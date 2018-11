Remo Girone : "Ho avuto un tumore - dicevano che stavo morendo. Non credo in Dio - ma in quei momenti ti aggrappi a tutto" : "Quando ho avuto il tumore c'è chi ha detto che stavo morendo". Remo Girone, l'indimenticato Tano Cariddi della Piovra, si è raccontato a 'Vieni da me', il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1.Nel corso della puntata di oggi, l'attore si è sottoposto all'intervista della cassettiera di Caterina Balivo.Nell'immaginario collettivo la carriera di Girone è indissolubilmente legata al personaggio interpretato ...