Ginnastica | Aliya Mustafina in Italia con la Russia Quante big al Gran Galà delle Stelle

Ginnastica - sono i Mondiali delle mamme : Aliya Mustafina e Oksana Chusovitina - eroine da finale (e i 43 anni della Chuso…) : sono i Mondiali delle mamme, eroine di tutti i giorni che non si arrendono mai e che hanno la forza per dedicarsi con profitto allo sport, che hanno la grinta per essere protagoniste ai massimi livelli internazionali come sono riuscite a fare per tutta la carriera nonostante abbiano una gravidanza alle spalle che in alcuni casi potrebbe compromettere il rendimento in pedana. La Ginnastica artistica è sempre stata una disciplina riservata in ...