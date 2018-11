Giappone | condizioni economiche viste in peggioramento

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Le condizioni non erano ideali - non abbiamo ancora capito molto” : Valentino Rossi chiude con un non eccezionale nono posto la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP. Il “Dottore” ha lavorato su numerose soluzioni nella prima parte della giornata, probabilmente non trovando la giusta direzione, a differenza del suo compagno Maverick Vinales che, invece, ha chiuso in quarta posizione a meno di tre decimi da Andrea Dovizioso. Nel pomeriggio, poi, la sessione è stata ...