Gianni Mura | «Napoli incerto | poi prende il Psg alla gola»

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il commento su Repubblica Se Mario Sconcerti ha celebrato con entusiasmo i pareggi die Inter,– su Repubblica – è meno euforico. Anzi, quasi giudica con severità i due pareggi «accettabili» delle italiane in Champions League. L’editorialista del quotidiano romano denuncia come la squadra di Ancelotti sia stata «incerta sul da farsi: attaccare per ribadire una superiorità emersa a Parigi, con la vittoria sfumata all’ultimo istante, oppure gestire la partita, specialità in cui non ha libera docenza? Nel dubbio, per tutto il primo tempo è stato a guardare». Poi, il ritorno nella ripresa: «Dopo il gol del calciatore forse meno temuto, Bernat, iltorna ad essere il vero. quello chel’avversario, quando si sente l’acqua. All’inizio del secondo verso Buffon, che para il parabile, arrivano tiri di Mertens, due volte, ...