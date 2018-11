Gianmarco Tognazzi | Se ci fosse stato il #metoo | mio padre Ugo sarebbe finito in

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018), figlio del celebre Ugo, ha raccontato nel corso del programma radiofonico 'La Zanzara', piccanti aneddoti su suoe di come i rapporti tra attori nel mondo dello spettacolo non siano sempre stati come oggi, ai tempi del."Oggi miol'avrebbero messo di sicuro in galera" dice ironicamente, raccontando come ilavvezzo a corteggiare molte donne, anche contemporaneamente. "Una volta- racconta- riuscì a fare sesso con un'attrice sul set di un film, tra un cambio di scena e l'altro. Ugo giocava di sponda, aspettava una grande disponibilità perché secondo me prendeva molto male l'ipotesi di essere rifiutato. Oggi l'avrebbero arre, ma non per un fatto di maggiorenni o minorenni. Però erano tempi diversi".Incalzato dai conduttori sul nome dell'attricedice di non poter fare nomi: "Non vi posso ...