GF Vip 3 | Francesco Monte bacia Giulia Salemi | Così stai un po' zitta! video

Il bacio di Giulia e Francesco al Gf Vip nella notte Francesco e Giulia si sono baciati al Gf Vip 2018. Per la seconda volta! Inaspettatamente, l'ex tronista ha dato un bel bacio alla sua quasi-fidanzata, che è rimasta quasi-muta per la forte emozione. Giulia non se lo aspettava minimamente, considerato che, dopo l'attacco di

Grande Fratello Vip - Francesco Monte sputtanato da Fabrizio Corona : l'sms scandaloso a Silvia Provvedi : Povero Francesco Monte . Mentre lui si trova all'interno della casa del Grande Fratello Vip , a demolirlo ci pensa Fabrizio Corona , che lo ha attaccato in modo durissimo in un'intervista al sito ...

Fabrizio Corona ha attaccato duramente Francesco Monte durante un'intervista rilasciata al sito iloft ed ha anche rivelato due "segreti" dell'ex tronista di Uomini e Donne. Stando alle dichiarazioni di Corona, Francesco avrebbe provato a chiamarlo...

Elia e Francesco: la frase dell'ex tronista nel confessionale del Gf Vip 2018 Francesco Monte non le manda mai a dire. Soprattutto quando si trova davanti Elia Fongaro. Quest'ultimo gli urta il sistema nervoso. E si è sfogato anche in confessionale: vorrebbe non rivederlo più perché è convinto che tra di loro non potrà mai

Ilary Blasi parla della sua vita tra Grande Fratello Vip e Francesco Totti in un'intervista, la bellissima presentatrice schietta e sincera come sempre Ilary Blasi, regina indiscussa del Grande Fratello Vip, parla della sua esperienza alla conduzione del reality. La bellissima moglie di Francesco Totti si è confessata in un'intervista a 'Tv, Sorrisi e Canzoni'. "Mi aiutano due stilisti, Elena e Silvia, i miei

Coccole, baci, brindisi e anche qualche bisticcio: così era iniziata la notte in suite di Francesco Monte e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. I telespettatori e i fan del reality hanno seguito attentamente la serata sperando in qualche colpo...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini contro Francesco Monte : 'Smetti di far soffrire Giulia Salemi' : Anche Alfonso Signorini dalla parte di Giulia Salemi . Al Grande Fratello Vip tiene banco il rapporto, tormentato, tra la giovane showgirl e Francesco Monte e il direttore di Chi , opinionista in ...

Francesco Monte sotto accusa al Grande Fratello Vip 2018 : da Elia Fongaro al padre di Giulia Salemi - tutti contro di lui? : Sembra proprio che Francesco Monte non sia animale da reality e dopo il flop dell'Isola dei Famosi sembra che le cose non stiano andando meglio al Grande Fratello Vip 2018. In molti hanno visto in questa sua partecipazione la chiusura di un cerchio che si è aperto quando, in quello stesso salotto che oggi lo vede protagonista tutti i giorni, la sua amata Cecilia Rodriguez lo ha lasciato per Ignazio Moser. Sarà davvero così? Dopo quello che ...

Dopo la notte passata in suite tra Francesco Monte e Giulia Salemi le cose non sembrano essere cambiate. La Salemi rincorre e Monte come sempre scappa. I due, nonostante l'attrazione reciproca, non ...

Non solo contro Alessandro Cecchi Paone: un Elia Fongaro carico a pallettoni quello di stasera, nella diretta del lunedì del Grande Fratello Vip 3, che ha voluto mettere in chiaro alcune questioni lasciate aperte con alcuni concorrenti del gioco, tra cui Francesco Monte, con cui ha avuto un'accesa discussione a pochi giorni dalla sua eliminazione dalla casa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso tra i due?

Gf Vip, Giulia Salemi e Francesco Monte: Alfonso Signorini prende le difese della ragazza Anche Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati i protagonisti della puntata del lunedì del Gf Vip 2018. Si è nuovamente parlato della loro relazione, che non sembra proprio decollare. E forse non lo farà mai? Alfonso Signorini ha molti dubbi

Gf Vip, lite Elia e Monte in diretta Al Grande Fratello Vip è andato in onda il confronto tra Elia Fongaro e Francesco Monte dopo una settimana di lontananza, ed è stato un battibecco serratissimo. Elia infatti non si è risparmiato e Francesco non si è di certo trattenuto. Un momento piuttosto noioso, ve lo