Germania | ex Ss sarà processato da tribunale minorile È polemica

Dopo le elezioni bavaresi - la Germania non sarà più la stessa : Una debacle annunciata, che corre parallela alla grande sorpresa di questa stagione, ossia il vero e proprio boom dei Verdi, che con il 19% diventerebbero la seconda forza politica del Land ...

Dopo i porti gli aeroporti. Matteo Salvini : "La Germania vuole scaricare qui i suoi immigrati? Non ci saranno aeroporti disponibili" : "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Diritti Tv - la Premier League in Germania sarà trasmessa da Sky : Dopo il triennio di gestione DAZN, Sky si assicura i Diritti per la trasmissione del massimo campionato inglese in Germania fino al 2022. L'articolo Diritti Tv, la Premier League in Germania sarà trasmessa da Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europei 2024 - sarà la Germania il paese ospitante : battuta la candidatura turca : sarà la Germania a ospitare gli Europei di calcio del 2024. Ad annunciare la decisione il presidente Uefa, Aleksander Ceferin. Il paese di Angela Merkel, che ha vinto la concorrenza della Turchia, ospiterà le 51 partite del torneo in dieci stadi, tra cui l’Allianz Arena di Monaco e l’Olympiastadion di Berlino, per una capienza totale di 2,78 milioni di persone. L’ultima grande competizione calcistica organizzata dai tedeschi è stata il Mondiale ...

Europei 2024 - sarà la Germania ad ospitare la rassegna continentale : battuta la Turchia : L’organizzazione dei Campionati Europei 2024 è stata assegnata alla Germania, che ha battuto sul filo di lana la Turchia Adesso è ufficiale, sarà la Germania ad ospitare i Campionati Europei di calcio del 2024. Niente da fare dunque per la Turchia, battuta nel testa a testa risoltosi nella giornata di oggi con la decisione dell’Uefa. Per la seconda volta nella storia, dunque, la rassegna continentale per Nazioni si giocherà in ...

Aquarius - migranti saranno portati a Malta/ Ultime notizie : accolti da Portogallo - Francia - Germania e Spagna : Aquarius 2 verso Marsiglia con 58 migranti: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Germania - il governo rimuove il capo degli 007 : sarà trasferito ad altro incarico : Il governo tedesco ha annunciato la rimozione dall’incarico del capo del servizio di intelligence interna BfV, Hans-Georg Maassen, a seguito dello scandalo per le accuse di collusione con l’estrema destra. Maassen sarà trasferito a un altro incarico. ...

Calcio femminile : Svezia e Germania saranno le avversarie dell’Italia nelle prossime amichevoli in vista del Mondiale : Dopo aver concluso il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2019 al primo posto, nonostante l’ultima sconfitta con il Belgio, le Azzurre affronteranno Svezia e Germania nelle prossime amichevoli in preparazione dell’appuntamento iridato. Questi due incontri saranno molto utili dato che entrambe le compagini avversarie hanno strappato la qualificazione per il Mondiale dopo aver chiuso in vetta ai rispettivi ...