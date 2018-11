Genova | crollo del ponte Morandi | per le imprese danni di 422 milioni

Crollo del ponte di Genova - per le imprese un danno da 422 milioni di euro : I danni subiti da imprese e professionisti causati dal Crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso ammontano a oltre 422 milioni di euro. Lo comunica la Camera di Commercio, che ha terminato la ricognizione, alla quale sono arrivate 2058 segnalazioni di danni. È questa la prima fotografia che emerge dalla ricognizione dei danni diretti ...

Genova - MCM Autostrasporti : 'Bobina non ha causato il crollo - non è caduta dal Tir - come documentano le foto' : "La bobina era ancora sul semirimorchio , nel proprio alloggiamento, quando il Tir è finito sotto il ponte Morandi . Lo si capisce da come si è deformata e dallo stato del mezzo. Tutto è documentato ...

Genova - una testimonianza davanti al pm evoca una nuova tesi sul crollo del ponte Morandi : A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta di un rotolo di acciaio trasportato dal camion passato sul ponte pochi secondi prima, e non la corrosione degli stralli -

Ponte Genova - Gdf : "ammorbidite" le bozze delle relazioni tecniche sul crollo | Sfollati - si accorciano i tempi : E' emerso dagli interrogatori di tre ingegneri della Spea. Secondo gli investigatori, i documenti sarebbero stati modificati per evitare controlli più invasivi e costosi alla struttura

Ponte Genova - Gdf : 'ammorbidite' le bozze delle relazioni tecniche sul crollo : Alcune bozze delle relazioni dei tecnici della società Spea sul crollo del Ponte Morandi di Genova sono state "modificate e ammorbidite con termini meno preoccupanti". Lo hanno scoperto i militari ...

Ponte Genova - Gdf : "ammorbidite" le bozze delle relazioni tecniche sul crollo | Sfollati - si accorciano i tempi : E' emerso dagli interrogatori di tre ingegneri della Spea. Secondo gli investigatori, i documenti sarebbero stati modificati per evitare controlli più invasivi e costosi alla struttura

Genova - ecco il reperto-chiave che causò il crollo del ponte Morandi : E' conservato dentro l'hangar insieme agli altri pezzi importanti recuperati, a disposizione degli inquirenti per l'incidente probatorio. Intervista esclusiva, già anticipata il 26 agosto, al ...

Genova - ecco il reperto che causò il crollo del ponte Morandi : E' conservato dentro l'hangar insieme agli altri pezzi importanti recuperati, a disposizione degli inquirenti per l'incidente probatorio. Intervista esclusiva, già anticipata il 26 agosto, al ...

«Genova - 11.36» : sul ponte Morandi tra le auto bloccate sul precipizio del crollo : Le immagini toccanti del documentario presentato al MIA, Mercato internazionale dell’audiovisivo di Roma

CROLLO PONTE MORANDI - TROVATO REPERTO CHIAVE : "TIRANTI CORROSI"/ Ultime notizie Genova - esaminato in Svizzera : PONTE MORANDI, TROVATO REPERTO CHIAVE del CROLLO. Ultime notizie Genova, perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Crollo ponte Genova - trovato un reperto "chiave" dentro i cavi corrosi : Mostrerebbe un avanzato stato di deterioramento dei cavi di acciaio dentro lo strallo di cemento armato

Crollo ponte Genova - trovato il tirante che ha ceduto : era corroso - : E' stato trovato, tra le tante macerie, il tirante che ha ceduto provocando la strage del 14 agosto. Il reperto numero 132 sarà spedito a Zurigo per una super-perizia; non è un detrito qualunque, ma la principale prova sulle cause del Crollo -- Un reperto, tra quelli catalogati dai periti della procura e dai consulenti, potrebbe costituire la prova chiave delle indagini sul Crollo del ponte Morandi di Genova. Si tratta, come scrivono ...

Crollo ponte Genova - trovato un reperto 'chiave' dentro i cavi corrosi : Tra i reperti catalogati dai periti della procura e i consulenti ne è stato trovato uno che potrebbe essere la prova chiave delle indagini sul Crollo del ponte Morandi. Si tratterebbe del reperto ...

Ponte Morandi - trovato reperto chiave del crollo/ Ultime notizie Genova - tirante che si è strappato "corroso" : Ponte Morandi, trovato reperto chiave del crollo. Ultime notizie Genova, perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:47:00 GMT)