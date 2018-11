Gattuso ' con il Betis in palio tanto'

Betis Siviglia Milan - Gennaro Gattuso e Pepe Reina in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:12 7 nov Sulla situazione infortuni Higuain sta lavorando a parte, Calabria sta iniziando ad allenarsi in gruppo, Bonaventura ha ancora dolore, Biglia e Calhanoglu non li avremo ancora per ...

Milan - Gattuso prova un altro modulo : contro il Betis con il 4-2-3-1? : Domani a Siviglia, il Milan sarà atteso da una partita fondamentale per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. contro il Betis, che nella gara di andata ha strapazzato i rossoneri a “San Siro” con una prestazione da urlo, Gennaro Gattuso potrebbe apportare delle novità nell’undici titolare. A partire dal modulo, in quanto il 4-4-2 rischia di essere accantonato in virtù delle condizioni di Gonzalo ...

Gattuso : "La squadra è con me" : Giornata di riposo in casa Milan, dopo la vittoria esterna di Udine in campionato. I rossoneri da domani inizieranno a preparare il match di Europa League contro il Betis Siviglia, in programma ...

Milan - Gattuso : 'Higuain con la Juve? Vediamo come recupera' : TORINO - È stata la partita più difficile. 'Si, tra le più difficili...'. Così Rino Gattuso intervenuto ai microfoni di Milan TV all'indomani della sofferta vittoria dei rossoneri in casa dell'Udinese.

E’ la settimana di Romagnoli - delirio Milan nel finale contro l’Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza [FOTO e VIDEO] : 1/22 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Udinese-Milan : 0-0 La Diretta Gattuso conferma la coppia Higuain-Cutrone : Udinese e Milan scendono in campo allo stadio Friuli nel posticipo domenicale delle ore 20.30, che chiude il programma della 11esima giornata di Serie A. I friulani vengono dal pareggio di Marassi ...

Udinese-Milan alle 20.30 La Diretta Gattuso cerca conferme e gioco : Udinese e Milan scendono in campo allo stadio Friuli nel posticipo domenicale delle ore 20.30, che chiude il programma della 11esima giornata di Serie A. I friulani vengono dal pareggio di Marassi ...

Milan. Gattuso si gode il secondo successo consecutivo : Gattuso si gode il secondo successo consecutivo che rilancia il Milan in piena corsa per la zona Champions. Il gol

Milan - contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso : 2-1 - Romagnoli segna anche a Donnarumma : Alessio Romagnoli nel bene e nel male. Il Milan piega il Genoa 2-1 nel recupero della prima giornata di campionato, la gara non venne giocata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, grazie ad un ...

Milan-Genoa : 4-4-2 sì - ma Gattuso potrebbe sorprendere con 3 novità di formazione : Milan, Gennaro Gattuso medita alcuni cambiamenti nell’11 da schierare contro il Genoa: ecco le possibili novità di formazione Il Milan sembra aver ritrovato entusiasmo ed una rotta tattica tutta nuova dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria. Anche contro il Genoa questa sera, Gattuso presenterà dunque il suo 4-4-2 con le due punte a fare da chiosa al gioco creato dalla squadra rossonera. A San Siro stasera potrebbero però ...

Gattuso oltre i pregiudizi Milan con vista Champions : Ogni battaglia contro pregiudizi condivisi è una battaglia persa. L'ha scritto e sostenuto un giornalista pugliese, Pino Aprile, ma deve averlo pensato anche Rino Gattuso che da sempre, da calciatore, ...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : indisponibile Bonaventura : Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Genoa a San Siro, recupero della prima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina. Difensori: Abate, Bellanova, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, […] L'articolo Milan-Genoa, i convocati ...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : non c'è Bonaventura : Bonaventura ancora out dopo aver saltato la gara contro la Sampdoria, il centrocampista del Milan non ci sarà neanche domani Il Milan si appresta a tornare in campo. Dopo la vittoria contro la ...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : non c’è Bonaventura : Bonaventura ancora out dopo aver saltato la gara contro la Sampdoria, il centrocampista del Milan non ci sarà neanche domani Il Milan si appresta a tornare in campo. Dopo la vittoria contro la Sampdoria grazie al nuovo 4-4-2, Gattuso e soci torneranno in campo già domani contro l’altra squadra genovese, il Genoa di mister Juric. I rossoneri dovranno fare a meno del lungodegente Caldara e di Bonaventura, entrambi non convocati per la ...