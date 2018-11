Fusione con Fs | l' ad di Anas Armani si dimette Toninelli | «Il vento sta cambiando»

Anas - si dimette l'ad Armani. Sfuma Fusione con FS : Ha dato le dimissioni Gianni Vittorio Armani , amministratore delegato Anas, Gruppo Fs Italiane,. Era direttore generale dal 2015. Armani ha comunicato la decisione al Ministro delle Infrastrutture e ...

Anas - addio alla Fusione con Fs : si dimette l’amministratore delegato Armani : Dopo l'annuncio da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli di non proseguire nel processo di fusione con le Ferrovie dello Stato L'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani si è dimesso dal suo incarico alla guida del concessionario stradale.Continua a leggere

Anas - l'ad presenta le dimissioni per 'il mutato orientamento del Governo sulla Fusione con Ferrovie' : Roma - L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie dimissioni, ' in ...

Anas - si dimette l’ad Gianni Armani : “Mutato orientamento del governo sulla Fusione con Fs” : Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Anas, si è dimesso. “L’Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al gruppo Fs Italiane le proprie dimissioni, in considerazione del mutato orientamento del governo sull’integrazione di Fs Italiane e Anas”, si legge in una nota diffusa dall’azienda. Il ...

Sulla stazione militare Muos in Sicilia si fa parecchia conFusione : (Foto: Wikimedia Commons) Negli ultimi giorni diversi esponenti politici e giornali hanno ripreso a parlare diffusamente del Muos, riportando in primo piano una controversia scientifico-politica iniziata nell’ormai lontano 2006 a proposito del tenere aperta o del chiudere una stazione di terra per telecomunicazioni militari in Sicilia. Oltre a tutte le implicazioni a livello di diplomazia internazionale e di mantenimento delle promesse ...

USB PI Scuola - l’assemblea della discordia crea conFusione tra i docenti : Molta confusione è presente in queste ore tra i docenti catanesi, a proposito della loro adesione o meno ad un’Assemblea sindacale in orario di lavoro indetta dal sindacato USB Pubblico Impiego Scuola della città metropolitana di Catania. L’incontro, fissato per il prossimo 6 novembre 2018, presso la SMS “Dante Alighieri” in Via Cagliari n. 59 a Catania; per gli organizzatori l’incontro si svolgerà regolarmente e i ...

Desirée Mariottini - di fronte ai minori in pericolo lo Stato va in conFusione : Ogni volta che la cronaca propone una storia che ha un minore come protagonista, la domanda è sempre la stessa: e la famiglia? E’ Stato anche nel caso tragico di Desirée. Malgrado l’accaduto abbia avuto contorni che insistevano su nervi scoperti della sensibilità popolare, alla fine i meno emotivi si sono domandati quale fosse l’ambiente famigliare che evidentemente non era Stato in grado di essere argine alla deriva della droga e di quel che vi ...

Juventus - Agnelli : "Calcio italiano unito per tornare al top. Alla Fifa quanta conFusione..." : Il modello non cambierà, ci saranno sempre tre pilastri: servizi, ricavi e sport". Gli uomini scelti per guidare queste aree, come noto, sono Marco Re, Giorgio Ricci e Fabio Paratici. E' doveroso un ...

Rakuten - lo sport come veicolo di difFusione del brand : e gli utili crescono : L'azienda giapponese utilizza calcio, basket e tennis come veicoli per diffondere il marchio. E i risultati dicono che la strategia funziona. L'articolo Rakuten, lo sport come veicolo di diffusione del brand: e gli utili crescono è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Italia-Serbia volley - Finale Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : 1-1 - azzurre in conFusione nel secondo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa affrontando la slave nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La nostra Nazionale si è qualificata per la partita decisiva a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino 2002 e oggi scenderà in campo a Yokohama (Giappone) per andare a caccia della gloria, servirà un’autentica ...

Roma : ritrovato dopo 27 ore e in stato di conFusione anziano scomparso : Roma – Era stato il figlio, nel pomeriggio di martedi’, a denunciare, negli uffici della Polizia di stato del commissariato Primavalle di Roma, la scomparsa di un uomo di 72 anni. L’anziano era uscito da casa verso l’ora di pranzo, senza denaro e documenti, per portare il suo cane a fare una passeggiata e non era piu’ tornato. Subito sono scattate le ricerche che, alle 16.30 di ieri, hanno dato i loro frutti. Gli ...