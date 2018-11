Frosinone | si ferma Ciano | a parte Ardaiz e Halfredsson

Frosinone - Stirpe conferma Longo e manda tutti in ritiro : Nonostante il ko con il Genoa, il quinto consecutivo, e il malinconico penultimo posto nella classifica della Serie A, Maurizio Stirpe, il presidente del Frosinone, ha deciso di confermare Moreno Longo sulla panchina del club. Stirpe conferma Longo Il patron dei ciociari ha parlato ai microfoni di Sky dichiarando: “Non dovevamo perdere con il Genoa, […] L'articolo Frosinone, Stirpe conferma Longo e manda tutti in ritiro proviene da ...

Highlights e pagelle Frosinone-Genoa 1-2 : Piaket non si ferma più : Frosinone-Genoa, LA CRONACA- 8 gol in 7 partite, un avvio di stagione clamoroso, un primato nella classifica marcatori a dir poco inaspettato. Krzysztof Piaket non si ferma più e timbra il cartellino per la settima partita consecutiva in campionato. Sempre in gol l’attaccante di Ballardini in questo avvio di stagione, reti che hanno piazzato il […] L'articolo Highlights e pagelle Frosinone-Genoa 1-2: Piaket non si ferma più proviene ...

Frosinone-Genoa 1-2 : Piatek non si ferma più : Krzysztof Pi tek esulta dopo il secondo gol al Frosinone. ANSA Succede tutto nel primo tempo grazie alla forza e alla tecnica di Krzysztof Pi tek, uomo copertina della giornata. Doppietta per lui già ...

Gol Piatek - il polacco del Genoa non si ferma più : doppietta anche contro il Frosinone [VIDEO] : Gol Piatek – Il centravanti del Genoa è inarrestabile: ottavo gol in sei partite (dodici in sette considerando anche il match di Coppa Italia). contro il Frosinone, infatti, è arrivata la seconda doppietta in campionato: Piatek in questo momento sembra in grado di trasformare in gol tutti i palloni che gli passano accanto. Ecco i due gol. L’ouverture du score de Piatek encore et toujours pour Genoa 0-1 ...

Roma - Perotti si ferma ancora : salta Frosinone - Lazio e Champions : Come si dice: se le cose possono andare peggio, certamente lo faranno. E per la Roma, di certo, non vanno proprio benissimo. I giallorossi sono in crisi totale: di gioco, di risultati, di personalità ...

La Juventus si conferma brutta - vittoria contro il Frosinone e punteggio pieno ma prestazioni che preoccupano : Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno è andato in archivio con il successo della Juventus sul campo del Frosinone. Partita brutta per gli uomini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno conquistato tre punti solo nel finale grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, il portoghese decisivo dal punto di vista realizzativo ma dal punto del gioco non è ancora al massimo, l’ex Fiorentina sempre più ...

Pokerissimo Sampdoria - Frosinone annichilito allo Stirpe : Defrel non si ferma più : I doriani passano 5-0 in trasferta contro il Frosinone, costretto ad arrendersi alla doppietta di Defrel e ai gol di Quagliarella, Caprari e Kownacki La Sampdoria continua a macinare vittorie e gol, questa volta è il Frosinone a farne le spese, subendo cinque reti dagli indiavolati giocatori blucerchiati. Fabrizio Corradetti/LaPresse allo Stirpe finisco 0-5 per gli uomini di Giampaolo, che non lasciano scampo ai malcapitati avversari, ...

