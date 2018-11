Friedrich Merz | l’uomo più chiacchierato di Berlino

ilfoglio

: LA VENDETTA DI FRIEDRICH MERZ, L'EX CAPOGRUPPO DELLA CDU CHE VUOLE PRENDERE IL POSTO DELLA MERKEL… - _DAGOSPIA_ : LA VENDETTA DI FRIEDRICH MERZ, L'EX CAPOGRUPPO DELLA CDU CHE VUOLE PRENDERE IL POSTO DELLA MERKEL… - lorenzodalai : RT @ItaliaOggi: Germania, si apre il dopo Merkel. Si fa avanti un giurista, Friedrich Merz, per guidare la Cdu - lorenzodalai : RT @AttilioGeroni: Ecco il manifesto europeo promosso da Jürgen Habermas e sottoscritto tra gli altri da Friedrich Merz, probabile nuovo le… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)è sulla bocca di tutti, in Germania: il favorito per la successione di Angela Merkel alla guida della Cdu, il nemico che ritorna, un po' vendicativo e un po' no, certo pronto a riportare il partito nel suo territorio tradizionale. Ma stamattina è calato il gelo: come anticipato dal qu