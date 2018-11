Fresh ‘n Rebel lancia nuovi auricolari in-ear a partire da 15 | 99 euro

Fresh 'n Rebel porta in Italia gli auricolari Vibe - Lace 2 - Vibe Wireless e Band-it - : Questa soluzione evita che gli auricolari tirino e pesino sulle orecchie, anche quando l'utente è impegnato in sport e allenamenti o più semplicemente per una camminata all'aperto. Lo chassis di ...

Fresh 'n Rebel annuncia i nuovi auricolari : ecco tutti i modelli - ce n'è per tutti i gusti : Le Band-i t sono realizzare con materiali leggeri, infatti sono state pensate per lo sport , garantendo anche un' autonomia di 10 ore. Lace 2 Le nuove Lace 2 sono cuffie in-ear dal design nuovo e ...

Fresh ‘n Rebel CLAM - cuffie over-ear con ANC ad un prezzo interessante : Fresh ‘n Rebel, noto marchio di accessori per smartphone e prodotti audio, ha presentato all’IFA di Berlino un nuovo dispositivo che farà la felicità di chi ascolta musica in mobilità, con un occhio di riguardo per il design: si tratta delle cuffie over-ear CLAM con ANC (Active Noice Cancellation). DESIGN E COSTRUZIONE Le cuffie sono dotate di due driver da 40mm molto ampi per poter insulare efficacemente in fase di ascolto, ed il ...