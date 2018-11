Franco Battiato ricompare in una foto sui social dopo le voci di una presunta malattia

Franco Battiato : “La convenzione/Paranoia” ritorna in versione limitata : BMG pubblica oggi, in occasione dell’Amazon Vinyl Week, “La convenzione – Paranoia” di Franco Battiato, un 45 giri in edizione limitata a 1.000 copie e numerata a mano, in vinile colorato viola. “La convenzione/Paranoia” di Franco Battiato è un progetto d’avanguardia pubblicato per la prima volta nel 1972 per Bla Bla Records, che si pone come filo conduttore fra i suoi vari album sperimentali Fetus, Pollutione Sulle corde di Aires. ...