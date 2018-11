Francesco Totti cuore di papà | la dedica dolcissima per Cristian

Francesco Totti - la dedica dolcissima su Instagram per il figlio Cristian : Francesco Totti non è solo una leggenda del calcio, ma anche un tenero papà, come dimostra il post di Instagram dedicato al primogenito Cristian. Tredici anni fa infatti Totti e Ilary Blasi diventavano per la prima volta genitori. Era il 2006 e, pochi mesi dopo le nozze (segnate anche dallo scandalo sollevato da Corona), la conduttrice romana diede alla luce Cristian. Oggi il maschietto di casa è cresciuto e sta seguendo le orme del suo papà, ...

Dal GF Vip al libro del marito - Ilary Blasi rinnega l’appellativo ‘Lady Totti’ : “non competo sui cognomi con Francesco” : Ilary Blasi parla della sua vita tra Grande Fratello Vip e Francesco Totti in un’intervista, la bellissima presentatrice schietta e sincera come sempre Ilary Blasi, regina indiscussa del Grande Fratello Vip, parla della sua esperienza alla conduzione del reality. La bellissima moglie di Francesco Totti si è confessata in un’intervista a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’. “Mi aiutano due stilisti, Elena e Silvia, i miei ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e l'impensabile messaggio a Francesco Totti : Ilary Blasi di stucco : Dopo la lite avvenuta nella diretta di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip con la conduttrice Ilary Blasi , Fabrizio Corona , preso dalla rabbia, aveva promesso di rivelare notizie sconcertanti ...

Fabrizio Corona - adesso è Francesco Totti il suo obiettivo : “Tu sei un…” : Atto centesimo, capitolo milionesimo: Fabrizio Corona versus Ilary Blasi, arriva il colpo di scena. E coinvolge il marito della conduttrice del Grande Fratello Vip, ovvero Francesco Totti. Proprio così, a otto giorni dal litigio trash destinato a segnare la storia della televisione italiana, Fabrizio Corona depone l’ascia di guerra contro l’ex letterina di Passaparola e ammorbidisce la sua linea sul capitano della Roma. Lo stesso ...

Fabrizio Corona si scusa con Francesco Totti : “Rispetto te e i tuoi figli - me ne fotto dei tifosi della Roma”. Leggi le sue parole : Il fotografo si è scusato sui social dedicando un post all’ex capitano giallorosso: «Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano» ROMA – Non si placano le polemiche... L'articolo Fabrizio Corona si scusa con Francesco Totti: “Rispetto te e i tuoi figli, me ne fotto dei tifosi della Roma”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona fa una nuova critica a Ilary Blasi e Francesco Totti : Ilary Blasi e Francesco Totti: la nuova frecciata di Fabrizio Corona Continua la guerra fredda tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. In queste ore su Instagram il re dei paparazzi ha lanciato una nuova critica alla conduttrice e a Francesco Totti. Dopo la lite furibonda che si è consumata durante la quinta diretta del Grande Fratello Vip, l’ex marito di Nina Moric ha rincarato ancora una volta la dose sui social, pubblicando una storia su ...

Francesco Totti - la NBA gli rende omaggio. Treccani - neologismo "Tottilatria" : New York, 1 novembre 2018 - Il basket NBA ha reso omaggio a Francesco Totti . L'ex capitano della Roma, in vacanza relax con la famiglia a New York, in concomitanza con la festa di Halloween , si è ...

Francesco Totti a New York e l'Nba gli rende omaggio al Madison Square Garden : Halloween a New York per Francesco Totti e famiglia, con appendice sportiva al Madison Square Garden per assistere all'incontro di Nba tra Indiana Pacers e New York Knicks. L'ex capitano giallorosso, negli Stati Uniti per qualche giorno di vacanza, è stato immortalato dall'account Twitter della lega americana sul parquet del celebre impianto della Grande Mela. "Speriamo ti sia divertito al Madison Square Garden" il cinguettio pubblicato ...

NBA - Francesco Totti conquista New York : il Capitano al Madison Square Garden : Anche la NBA non è immune al carisma di Francesco Totti. Lo storico Capitano della Roma è stato immortalato al centro del campo del Madison Square Garden dopo la sfida tra i New York Knicks e gli ...

“Tutti sanno dei festini”. Francesco Totti e Ilary Blasi - parla Simone Coccia Colaiuta : Il terremoto provocato da Fabrizio Corona, dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip non si placa. Il pubblico è diviso a metà (anche se la maggior parte è schierata con Ilary Blasi) e anche i vari personaggi del mondo dello spettacolo dicono la loro. Durante la diretta tv della scorsa settimana nella Casa, la Blasi ha rinfacciato all’ex re dei paparazzi la vecchia vicenda di Flavio Vento e dell’ipotetico tradimento pre matrimoniale del Pupone. ...

«Corona mostra foto di Totti e dei festini» - Simone Coccia Colaiuta sputa veleno su Ilary Blasi e Francesco : L'acceso diverbio tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi lo scorso 25 ottobre in diretta al GF VIP ha diviso l'opinione pubblica e se a sostegno della conduttrice e del marito Francesco Totti hanno fatto ...

Napoli-Roma. Francesco Totti distratto allo stadio : ecco cosa guarda : Buffo siparietto di Francesco Totti al San Paolo di Napoli in occasione della partita Napoli-Roma. A segnalare il fatto è stata la pagina satirica ‘’Non leggerlo’’ su Twitter. Ma andiamo con ordine. Con il gol iniziale segnato da El Shaarawy e il pareggio a tempo quasi scaduto di Mertens, che ha permesso al Napoli di agguantare in extremis la Roma la tensione sulla tribuna era palpabile. La squadra di Ancelotti ha salvato la sua imbattibilità ...

'Non svegliare il can che dorme' : Fabrizio Corona - il messaggio-minaccia a Ilary Blasi e Francesco Totti : Nuovo capitolo della rissa tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona . L'ex paparazzo, dopo la lite con Ilary di giovedì scorso al Grande Fratello Vip , torna sul caso e scrive in una storia di Instagram: '...