huffingtonpost

: ?????? Tanti mi scrivono di voler comprare la deluxe ma costa troppo, allora ho deciso di abbassare il prezzo e 19,… - IRAMAPLUME : ?????? Tanti mi scrivono di voler comprare la deluxe ma costa troppo, allora ho deciso di abbassare il prezzo e 19,… - Mitramacco : RT @HuffPostItalia: Foto di giovani fiorentine dai profili Facebook finite su un sito porno - HuffPostItalia : Foto di giovani fiorentine dai profili Facebook finite su un sito porno -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Sembravano coincidenze curiose. Poi il passaparola sul web ha confermato a molte, ma non solo, che lorotratte dai rispettivieranosu un. Ora, accertamenti della polposta di Firenze sono in corso per inquadrare bene la vicenda sotto il profilo di cyber crimini commessi. Intanto sono numerosissime le denunce già fatte, si parla di un centinaio, e potrebbero crescere nei prossimi giorni.Le immagini, prese ciascuna da sé, sono 'normali', non 'a luci rosse'. Corredano idelle ragazze secondo pose innocenti, magari di autopromozione, ma senza sconfinamenti nell'erotismo o, più là, nelle 'luci rosse'. Però, una volta estrapolate dal contesto e gettate - pur senza alterazioni - in pasto al pubblico di unhard, hanno scatenato ambiguità e richiamato navigatori 'border ...